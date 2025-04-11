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Военное обозрение

ВМС Бразилии покупают б/у десантные корабли Albion у Великобритании

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Источник изображения: topwar.ru

На недавно прошедшей выставке вооружений в Рио-де-Жанейро Бразилия и Великобритания договорились о продаже двух списанных десантных командных кораблей класса Albion британского флота: HMS Albion (L14) и HMS Bulwark (L15). Безусловно, решающими причинами для заключения данного контракты со стороны бразильцев стала более низкая цена списанных судов по сравнению со строительством новых, срок службы кораблей и опыт использования судов британского производства.

Несмотря на то, что корабли эти уже были достаточно долгое время в эксплуатации, бразильцы считают их весьма удачным приобретением. Данная покупка обосновывается использованием для гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, подобным наводнениям в Сан-Паулу в 2023 году и в Риу-Гранди-ду-Сул в 2024 году. А при таком функционале, безусловно, требований к техническому состоянию меньше, чем для по-настоящему боевого корабля.

Несмотря на некоторые периодические напряженности и пограничные споры, за последние тридцать лет в Латинской Америке не было межгосударственных войн. Тем не менее, корабли будут поддерживать патрулирование ВМС Бразилии обширных территориальных вод и исключительной экономической зоны.

Длина кораблей Albion составляет 176 метров, скорость — 18 узлов, а дальность плавания — до 14,5 тысяч километров. Они были разработаны для быстрого развертывания судов, включая десантные корабли общего назначения.

Передача двух кораблей Albion бразильским ВМС, как пишут местные СМИ, укрепит двусторонние оборонные отношения и станет вторым громким приобретением Бразилии в сфере обороны за последние годы. Первым является единственный в регионе авианосец бразильского флота Atlantico, который, как опять-таки пишут в самой Бразилии, сделал бразильские ВМС самыми боеспособными в Латинской Америке.

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Бразилия
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HMS Albion
Проекты
Авианосец
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