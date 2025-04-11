Роскосмос и Курчатовский институт будут сотрудничать по ядерной космической программе

Курчатовский институт возьмет на себя научное руководство ядерной космической программой - новым федеральным проектом "Космический атом"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Роскосмос и НИЦ "Курчатовский институт" подписали соглашение о сотрудничестве при реализации ядерной космической программы. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Главная цель - формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий, а также ускоренного промышленного освоения и вывода на рынок таких заделов", - отмечается в сообщении.

В Роскосмосе пояснили, что Курчатовский институт возьмет на себя научное руководство ядерной космической программой - новым федеральным проектом "Космический атом".

"Подписание соглашения с НИЦ "Курчатовский институт" - это принципиально важное решение для Роскосмоса. В рамках национального проекта по развитию космической деятельности мы формируем федеральный проект "Космический атом" - ядерную космическую программу. Без научного руководителя в лице Курчатовского института реализовать эту задачу будет практически невозможно", - пояснил Баканов, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь Ковальчук напомнил, что на площадке института Игорь Курчатов, Сергей Королев и Мстислав Келдыш заключили соглашение о развитии ядерной энергетики для космоса. "С принятием этих правильных решений связаны наши сегодняшние успехи по целому ряду направлений. Мы всегда были пионерами в области ядерных двигательных установок и ядерной энергетики в космосе. Сегодняшнее соглашение позволит зафиксировать наше технологическое лидерство на многие десятилетия вперед", - подчеркнул он.

Стороны также договорились о создании объединенного совета по стратегическому развитию, который обеспечит взаимодействие госкорпорации и научного центра по основным направлениям. Совет будет собираться не реже одного раза в полгода, поочередно на площадках Роскосмоса и Курчатовского института.