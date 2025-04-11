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ЦАМТО

Состоялась закладка килей первых двух патрульных кораблей OPV ВМС Сингапура

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Источник изображения: Фото: Singapore Navy

ЦАМТО, 10 апреля. Командование ВМС Сингапура сообщило о состоявшейся 7 апреля на верфи Western Baltic Shipyard в Клайпеде (Литва) церемонии закладки килей первых двух из четырех заказанных патрульных кораблей OPV.

В мероприятии принял участие командующий ВС Сингапура вице-адмирал Аарон Бенг.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2023 года Министерство обороны Сингапура подписало с компанией Fr. Fassmer GmbH & Co. KG (Fassmer) контракт на поставку четырех новых патрульных кораблей (OPV), предназначенных для замены состоящих на вооружении кораблей морской безопасности и реагирования MSRV (Maritime Security and Response Vessels) класса "Сентинел". Стоимость закупки и точные сроки поставки новых кораблей не раскрывались.

Заказанные корабли будут построены в Литве и Германии по проекту, разработанному компанией Fassmer на основе корабля класса "Потсдам", которые состоят на вооружении Федеральной полиции Германии (Bundespolizei).

Резка стали для строительства кораблей началась в октябре 2024 года. Четыре корабля OPV будут передаваться заказчику последовательно, начиная с 2028 года. Они будут оснащены комплектом боевых систем и нелетальных средств для обеспечения гибкости применения и эффективного реагирования на широкий спектр морских угроз.

Корабли MSRV останутся на вооружении до момента, пока OPV не будут поставлены заказчику и введены в боевой состав флота.

Минобороны Сингапура не раскрывает характеристики заказанных кораблей. При этом известно, что длина разработанного Fassmer патрульного корабля класса "Потсдам" составляет 86 м, ширина – 13,4 м, полное водоизмещение – 2092 т. Корабль оборудован ГЭУ типа CODADE, развивает максимальную скорость 21 узел. На борту может размещаться экипаж из 14 человек и до 34 сотрудников полиции. В состав вооружения входит 57-мм АУ Mk.3 компании BAE Systems Bofors с электронно-оптической системой управления огнем EOS-500 компании Saab. Каждый корабль оборудован вертолетной площадкой, позволяющей применять 12-тонный вертолет, может транспортировать два катера-перехватчика и до пяти 20-футовых контейнерных модулей.

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Страны
Германия
Литва
Сингапуp
Компании
BAE Systems
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