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ЦАМТО

Польша поставит США 18 тыс. тонн тротила на 300 млн. долл. в течение трех лет

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Флаги Польши и США
Флаги Польши и США.
Источник изображения: www.niedziela.pl

ЦАМТО, 10 апреля. Польша поставит США 18 тыс. тонн тротила на 300 млн. долл. в течение трех лет, сообщил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

"До сих пор мы встречались с представителями США, когда покупали вооружение и военную технику. Сегодня мы делимся своими возможностями и продаем нашу продукцию США", – цитирует "РИА Новости" Ц.Томчика.

Замминистра отметил, что Польша является крупнейшим в НАТО производителем тротила.

"Nitro-Chem – это предприятие, которым мы можем гордиться. Речь идет о колоссальном контракте, мы говорим о контракте на 1,2 млрд. злотых (около 300 млн. долл.)", – подчеркнул Ц.Томчик.

Замминистра добавил, что 9 апреля подписан контракт, который предусматривает поставку "в перспективе трех лет 18 тыс. тонн тротила в США".

Замминистра также выразил уверенность, что на выполнение контракта не повлияют американские пошлины, которые недавно ввел президент США Дональд Трамп.

"Даже различного рода пошлины не будут для нас препятствием. Мы справимся с этим", – подчеркнул Ц.Томчик.

Касаясь перспектив отрасли, Ц.Томчик сообщил, что Польша намерена инвестировать более 750 млн. долл. в производство боеприпасов.

"В течение ближайших лет мы хотим инвестировать более 3 млрд. злотых (около 750 млн. долл.) в предприятие по производству боеприпасов в Польше" – сказал Ц.Томчик.

Он уточнил, что среди предприятий, которых коснутся инвестиции, находится Nitro-Chem.

"Польша должна радикально повысить свои возможности в этой отрасли. И речь идет не только о боеприпасах калибра 155 мм", – сказал замминистра.

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