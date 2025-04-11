Бундесвер планирует создать свою спутниковую группировку к 2029 году

ЦАМТО, 10 апреля. Бундесвер планирует создать свою спутниковую группировку в космосе к 2029 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственную информацию.

Представитель Министерства обороны подтвердил изданию соответствующие планы, но "по соображениям национальной безопасности" не предоставил подробной информации о стоимости или технических деталях проекта.

"Рассматриваются различные варианты возможного создания спутниковых группировок для удовлетворения растущей потребности в космической разведке с использованием национальных возможностей", – заявил представитель министерства.

По оценкам экспертов, одна спутниковая группировка может стоить до 10 млрд. евро. В настоящий момент бундесвер использует в космосе всего восемь-десять спутников, в то время как для спутниковой группировки требуется несколько сотен. По этой причине Германия до сих пор полагалась на спутниковые системы союзников, в первую очередь США. Однако теперь Германия хочет стать более независимой и, по информации источников в отрасли, бундесвер надеется на отечественные компании, пишет издание.

Переговоры об этом проекте ведутся на высшем уровне бундесвера. Как отмечает газета, после формирования немецкого правительства это должно быть закреплено в новом федеральном бюджете. В планах допускается сотрудничество Германии с отдельными европейскими странами в создании спутниковых группировок, однако пока это чисто немецкий проект, отмечает издание.

По данным источников газеты, Министерство обороны ведет переговоры с немецкими компаниями. Самыми передовыми немецкими компаниями в космической отрасли на данный момент являются стартапы Isar Aerospace, RFA и Hyimpulse.

Как напоминает "РИА Новости, глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман раннее заявлял, что Европе нужен суверенный доступ в космос и собственные спутниковые группировки, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США. В связи с этим он отметил прогресс с малыми ракетами и привел в пример компанию Isar Aerospace, которая осуществила первый тестовый запуск своей ракеты-носителя Spectrum в конце марта.

В феврале лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркивал важность независимого европейского доступа в космос в свете изменения внешней политики США, отмечает агентство.