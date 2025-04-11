Литва заказывает финские быстроходные многоцелевые легкие боевые катера

Финская компания Marine Alutech Oy Ab 7 апреля 2025 года сообщила о подписании с министерствами обороны Литвы и Латвии контракта в рамках программы Common Future Multipurpose Attack Craft (CFMAC) по проектированию и поставке перспективных многоцелевых легких боевых катеров на базе проекта катера Watercat M18. Этот контракт является вторым шагом после подписания соответствующего технического соглашения 2024 года по НИОКР по программе CFMAC между Латвией, Литвой и Финляндией. В соответствии с данным контрактом Литва приобретет у компании Marine Alutech два многоцелевых легких боевых катера.

Опубликованное министерством национальной обороны Литвы изображение многоцелевого легкого боевого катера проекта Watercat M18 финской компании Marine Alutech Oy Ab, оснащенного пусковой установкой ракетного комплекса Rafael Spike-NLOS. Монтажное изображение выполнено на основе снимка головного десантно-штурмового катера U 701 базового варианта проекта Watercat M18 (типа Jehu) ВМС Финляндии

В свою очередь, министерство национальной обороны Литвы 7 апреля подтвердило заключение контракта стоимостью 22 млн евро с компанией Marine Alutech на приобретение для ВМС Литвы двух многоцелевых легких боевых катеров. Катера должны быть оснащены пусковыми установками ракетного комплекса Rafael Spike-NLOS (с дальностью до 32 км) и дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом. Литовский пресс-релиз сопровожден изображением катера проекта Watercat M18 с пусковой установкой ракет Spike-NLOS. Заявлено, что закупаемые катера "будут способствовать предотвращению угроз от Финского залива до Куршского залива. Благодаря особенностям конструкции и двигательной установки катера смогут передвигаться по мелководью и быстро реагировать на различные угрозы как на воде, так и на суше".

Хотя контракт по программе CFMAC подписан Marine Alutech одновременно с Литвой и Латвией, однако министерство обороны Латвии пока что не заявляло о закупке данных катеров.

Ранее Marine Alutech по контракту 2012 года поставила с 2014 по 2016 годы ВМС Финляндии 12 катеров проекта Watercat M18 АМС (Аrmoured Мodular Сraft) в базовом исполнении десантно-штурмового катера, в финском флоте они обозначаются как тип Jehu (бортовые номера с U 701 по U 712).

Катер Watercat M18 АМС имеет полное водоизмещение 32 тонны, длину 19,9 метра, ширину 4,3 метра и осадку в полном грузу 1,1 метр. Корпус катера выполнен из алюминиевого сплава, а надстройка сделана из композиционных материалов и имеет встроенную баллистическую защиту и систему защиты от ОМП. Катер имеет экипаж из шести человек и вмещает 25-26 человек десантников, размещаемых в индивидуальных креслах в десантном кубрике. На катере созданы условия для длительного пребывания десанта, включая наличие камбуза, гальюна, отопления и кондиционирования, запасов продовольствия и пресной воды, а также специальных мест для размещения снаряжения, оружия и боеприпасов десантной группы.

Катер Watercat M18 AMC оснащен двумя дизельными двигателями Scania DI16 077 мощностью по 900 л. с. (660 кВт) и приводится в движение двумя водометными движителями Rolls-Royce Kamewa 40A3, развивая максимальную скорость более 40 узлов и длительную крейсерскую до 35 узлов с полной нагрузкой, а дальность плавания на 35 узлах с нагрузкой составляет 200 миль.

Штатное вооружение катеров ВМС Финляндии включает дистанционно управляемый боевой модуль Saab Trackfire с 12,7-мм пулеметом НСВ или 40-мм автоматическим гранатометом Heckler & Koch GMG, и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКМ. На катерах также устанавливаются две ручные турели для 12,7-мм пулеметов НСВ.

Десантно-штурмовой катер U 702 базового варианта проекта Watercat M18 (типа Jehu) ВМС Финляндии (с) Оборонительные силы Финляндии

Проекции десантно-штурмового катера проекта Watercat M18 АМС (с) Marine Alutech Oy Ab