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Интерфакс-АВН

ВМС Казахстана и Азербайджана проведут учения в казахстанском секторе Каспия

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Корабль "Мангыстау"
Церемония подъема военно-морского флага ВМС Казахстана на ракетно-артиллерийском корабле "Мангыстау" (бортовой номер "253") проекта 0250 (шифр "Барс-МО"). Актау, 20.12.2017.
Источник изображения: МО Казахстана

Астана. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Учения военно-морских сил Казахстана и Азербайджана "Каспийский бриз - 2025" пройдут в казахстанском секторе Каспия, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского Минобороны.

"Учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. По прибытии кораблей будут уточнены план учений и детали розыгрыша эпизодов на картах", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам штабных переговоров в Актау (центр прикаспийской Мангистауской области Казахстана).

Этап "ведения боевых действий" предполагает комплексную отработку задач. "Предусмотрено развертывание кораблей в районе проведения учений, выполнение элементов совместного плавания кораблей на переходе морем. Военные моряки отработают вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям, и суднам. Будут также проведены боевые стрельбы по морским и воздушным целям", - проинформировало ведомство.

"Учения охватят широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности взаимодействия и укрепления взаимоотношений между военно-морскими силами наших стран", - сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана Канат Ниязбеков, участвовавший в переговорах.

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