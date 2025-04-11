Десятки оптоволоконных дронов "Гортензия 7" применяются в зоне СВО

В КБ отметили, что дальность применения аппарата составляет 5-10 км

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Десятки FPV-дронов "Гортензия" на оптоволокне успешно применены в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Гортензия".

"В зоне СВО успешно протестированы десятки образцов нового оптоволоконного дрона "Гортензия 7" и "Гортензия 10". "Гортензия 7" имеет дальность оптоволокна 5-10 км, "Гортензия 10" - до 30 км длина оптоволокна. Первая боевая партия уже поставлена и получила хорошие отзывы от военнослужащих. В настоящее время производственные возможности КБ позволяют производить до 3 000 дронов ежемесячно", - сказали в организации.

Собеседник ТАСС сообщил об инновациях, реализованных при создании аппарата. "Дрон оснащен гибридной связью, имеет опцию автоматического переключения между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора. Если происходит обрыв оптоволокна вследствие механического повреждения или нехватки длины волокна, то дрон продолжает работу по радиоканалу. Это позволяет пилоту после выполнения задачи вернуть дрон для повторного использования с новой катушкой", - рассказали в КБ.

В КБ отметили, что дальность применения аппарата Гортензия 7" составляет 5-10 км в зависимости от катушки. "7-дюймовый аппарат удобен для оперативных задач, отличается компактностью, так как он меньше 10-дюймовых и 13-дюймовых аналогов. Особенности дрона обеспечивают быстрое боевое развертывание - менее 3 минут, а система крепления оптоволокна "Нить" и боеприпасов позволяют быстро подготовить дрон к вылету", - подчеркнули в организации.

В КБ "Гортензия" уточнили, что аппарат имеет преимущество перед противотанковыми управляемыми ракетами. "Гортензия 7" работает на большей дальности, чем ПТУР, и позволяет пилоту находиться в укрытии. Важна и мобильность: меньший размер и вес позволяют расчету из 2-3 человек переносить большое количество дронов", - сказал собеседник ТАСС.