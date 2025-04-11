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РИА Новости

"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны

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Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео
Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Минобороны: РСЗО "Ураган" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ

КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" дают возможность атаковать тыловые районы ВСУ, нарушая их пути снабжения, сообщили в Минобороны России.

Расчеты 220-миллиметровой реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерийской бригады ВДВ работают в курском приграничье круглосуточно. "Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность атаковать тыловые районы противника, нарушая пути снабжения украинских националистов", - сказали в ведомстве.

На этот раз расчет комплекса БПЛА вскрыл передвижение техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и уточнения данных разведки расчеты РСЗО нанесли удар по выявленным целям. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА. Они в режиме реального времени передают результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяли осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника. "Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников не позволили подкреплениям украинских националистов приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника", - добавили в ведомстве.

После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО "Ураган" оперативно меняют огневые позиции для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

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