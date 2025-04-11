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РИА Новости

В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов

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FPV дрон
FPV дрон.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Оператор FPV-дронов Можо: нужно 200 часов практических полетов на полигоне

ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Необходимо не менее 200 часов практических полетов на полигоне, где созданы условия, имитирующие боевую работу, чтобы подготовить оператора ударных FPV-дронов, рассказал РИА Новости оператор ударных FPV-дронов разведроты 428-го полка группировки "Центр" Артем Можо.

"Обучение с нуля военнослужащих требуется как минимум месяц, так как идет теоретическая часть и практическая часть. В практической части мы тренируемся на этом полигоне, надо минимум 200 часов, чтобы хорошо и четко поражать цели, отрабатывать все навыки. Чем больше он (оператор – ред.) отрабатывает часов отлета, тем будет эффективнее его попадание", - рассказал оператор БПЛА.

По его словам, на полигоне проходят обучение как новобранцы, так и опытные операторы, оттачивая свои навыки.

"На полосе препятствия у нас представлены узкие проемы в виде окон, домов. Представлен макет дома - оператору можно залетать и в окна, и в дверные проемы. Дальше по полосе у нас идет лес - имитация леса, чтобы пацаны могли учиться парировать по лесу", - рассказал военнослужащий о созданных на полигоне условиях, максимально приближенных к боевому полету ударного FPV-дрона.

Он также добавил, что для отрабатывания приемов по поражению целей на полигоне представлены: макет БМП (боевая машина пехоты – ред.) с десантным отсеком, ангар и блиндаж условного противника.

"Интерес к приобретению навыков пилотирования проявляет большое количество военнослужащих", - сказал в завершение собеседник.

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