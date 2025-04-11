Бойцы ВС РФ развернули мастерскую БПЛА для внедрения инновационных решений

В ней проводится точная настройка дронов и обучение операторов беспилотников

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" развернули мастерскую по обслуживанию ударных и разведывательных дронов, в которой внедряются инновационные решения с учетом опыта боевого применения. Мастерская базируется в тыловом районе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении военнослужащие 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" в тыловом районе специальной военной операции развернули мастерскую по обслуживанию ударных и разведывательных дронов. В мастерской специалисты не только ремонтируют привезенные с передовой дроны, но и внедряют инновационные решения с учетом полученного боевого опыта", - заявили в ведомстве.

Военнослужащий с позывным Мурик рассказал, что в мастерской проводится точная настройка дронов. "Они вроде и выглядят просто, но в них можно много функционала вложить через определенную программу и это все зависит от условий его применения. В дроне можно изменить все, вплоть до направления вращения винтов. Можно ему даже задать программу, чтобы при потере связи, дрон продолжал еще какое-то время лететь без участия оператора", - сказал он.

В военном ведомстве добавили, что также в мастерской организована программа обучения операторов БПЛА, которая включает работу на специализированных программных симуляторах, где отрабатываются навыки маневрирования, тактическое применение дронов, освоение уязвимых точек техники противника.