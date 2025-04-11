Войти
ТАСС

Забайкальские студенты создали многоцелевого робота для бойцов СВО

426
0
+1
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Его грузоподъемность составляет 50 кг, на одном заряде он проезжает 10 км

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Добровольцы Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) создали в Забайкальском госуниверситете (ЗабГУ) многоцелевого робота для СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВСКС.

"Студенты ЗабГУ, добровольцы Забайкальского регионального отделения ВСКС, создали на базе ЗабГУ лабораторию робототехники для помощи бойцам СВО. Они разрабатывают роботы-тележки, способные разведывать территорию, доставлять провизию, боеприпасы и топливо. Робот также может использоваться как камикадзе - для уничтожения вражеских объектов и сил", - сказали в пресс-службе.

Робота назвали "Друг". Его грузоподъемность составляет 50 кг, на одном заряде он проезжает 10 км, а дальность управления составляет 5 км.

"Идея по созданию робототехнической лаборатории возникла в 2022 году, когда мы еще не думали, что будем разрабатывать проекты для СВО. Тогда мы просто помогали участникам СВО, собирали гуманитарный груз", - цитируют в пресс-службе студента ЗабГУ и руководителя реготделения ВСКС Ивана Бармина.

Инициативу по созданию робота поддержал Народный фронт, ЗабГУ, местные власти и предприниматели. Вуз выделил помещение, неравнодушные забайкальцы пожертвовали на запчасти 500 гироскутеров, меценаты выделили 500 тыс. рублей.

Первая партия роботов уже отправлена на СВО. В нее вошли 40 наборов для сборки роботов и 2 уже готовых. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 19:11
  • 51
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 11.04 18:51
  • 1
Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации российского Ан-124
  • 11.04 13:32
  • 8380
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 23:44
  • 0
О состоянии ВТА России, в связи с темой о новом поколении бронетехники.
  • 10.04 18:33
  • 2
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России