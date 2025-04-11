Забайкальские студенты создали многоцелевого робота для бойцов СВО

Его грузоподъемность составляет 50 кг, на одном заряде он проезжает 10 км

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Добровольцы Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) создали в Забайкальском госуниверситете (ЗабГУ) многоцелевого робота для СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВСКС.

"Студенты ЗабГУ, добровольцы Забайкальского регионального отделения ВСКС, создали на базе ЗабГУ лабораторию робототехники для помощи бойцам СВО. Они разрабатывают роботы-тележки, способные разведывать территорию, доставлять провизию, боеприпасы и топливо. Робот также может использоваться как камикадзе - для уничтожения вражеских объектов и сил", - сказали в пресс-службе.

Робота назвали "Друг". Его грузоподъемность составляет 50 кг, на одном заряде он проезжает 10 км, а дальность управления составляет 5 км.

"Идея по созданию робототехнической лаборатории возникла в 2022 году, когда мы еще не думали, что будем разрабатывать проекты для СВО. Тогда мы просто помогали участникам СВО, собирали гуманитарный груз", - цитируют в пресс-службе студента ЗабГУ и руководителя реготделения ВСКС Ивана Бармина.

Инициативу по созданию робота поддержал Народный фронт, ЗабГУ, местные власти и предприниматели. Вуз выделил помещение, неравнодушные забайкальцы пожертвовали на запчасти 500 гироскутеров, меценаты выделили 500 тыс. рублей.

Первая партия роботов уже отправлена на СВО. В нее вошли 40 наборов для сборки роботов и 2 уже готовых.