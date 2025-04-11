Карлсон заявил, что США уничтожили Украину

В будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира, отметил американский журналист

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уничтожили Украину, и в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.

"Эту войну [на Украине] вели США - американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ - все они управляли войной против России. Это никогда не было связано с Украиной. Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт в том, что эту страну заселят выходцы из стран третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы просто уничтожили Украину", - подчеркнул журналист.

По словам Карлсона, "никому нет до этого дела", поскольку "это была война против России".