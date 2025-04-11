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Албания получила итальянский патрульный корабль

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8 апреля 2025 года в албанском порту Дуррес состоялось подписание соглашения о передаче Италией на безвозмездной основе Албании патрульного корабля Р 402 Libra из состава итальянского флота. Librа прибыл в Дуррес утром 8 апреля вместе с парусно-моторным учебным кораблем ВМС Италии Amerigo Vespucci, на борту которого и состоялось подписание соглашения. На церемонии подписания присутствовали премьер-министр Албании Эди Рама и министр обороны Албании Пирро Венгу, и министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

Передаваемый ВМС Албании из состава итальянского флота патрульный корабль Р 402 Libra типа Cassiopea. Дуррес, 08.04.2025 (с) министерство обороны Албании

Р 402 Libra является одним из четырех патрульных кораблей ВМС Италии типа Cassiopea, построенных судостроительным объединением Fincantieri на верфи в Мудджиано (Специя) в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Libra вошел в состав итальянского флота в марте 1991 года. Корабль имеет полное водоизмещение 1720 тонн, наибольшую длину 81 м и ширину 11,8 м. Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 11170 кВт обеспечивает скорость полного хода до 20 узлов. Фактический экипаж корабля в итальянском флоте 64 человека (может размещаться 81 человек). Вооружение включает старую 76-мм/62 универсальную артиллерийскую установку Oto Melara MMI (для данных кораблей снимались со списываемых фрегатов типа Carlo Bergamini постройки начала 1960-х годов), две 25-мм автоматические артиллерийские установки Oto Melara и два 7,62-мм пулемета. На корабле обеспечено базирование вертолета среднего класса (обычно типа Agusta Bell AB212).

Бывший Libra должен стать самым крупным кораблем ВМС Албании (Forca Detare Shqiptare). Сейчас ВМС Албании располагают только четырьмя 43-метровыми большими сторожевыми катерами проекта Damen Stan Patrol 4207 (типа Iliria), введенными в строй в 2008-2014 годах, и пятью малыми сторожевыми катерами, а также различными малыми плавсредствами.

Одновременно с соглашением о передаче ВМС Албании патрульного корабля Libra, было подписано соглашение о сотрудничестве между итальянским судостроительным объединением Fincantieri и албанской государственной компанией KAYO по созданию совместного предприятия по организации в Албании военного кораблестроения.

Передаваемый ВМС Албании из состава итальянского флота патрульный корабль Р 402 Libra типа Cassiopea сразу после прибытия в Дуррес, 08.04.2025 (с) telegrafi.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Италия
Компании
Damen Shipyards
Fincantieri
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