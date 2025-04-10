Войти
Валерий Агеев

«Крылья России» - главная национальная авиационная премия страны

360
0
0
Крылья России
28-я ежегодная церемония вручения главной национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва.
Источник изображения: Валерий Агеев

8 апреля этого года в Москве прошла 28-я ежегодная церемония вручения главной национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва по итогам работы в 2024 г. Эта профессиональная премия завоевала статус самой престижной награды отрасли, которой отмечаются лидеры индустрии, внесшие наибольший вклад в становление и развитие российского рынка авиаперевозок.

За 28 лет премия «Крылья России» снискала репутацию желанного знака признания со стороны профессионального сообщества и пассажиров. Ею поощряются авиакомпании и аэропорты повышающие глобальную конкурентоспособность отрасли, поднимающие планку качества авиаперевозок, привносящие на рынок новые технологии. Не забыты и те авиапредприятия, которые работают над развитием маршрутной сети страны, повышением доступности авиаперевозок для населения.

Участвующие в конкурсе компании представляют практически весь воздушный транспорт страны: на церемонии наградами отмечают крупнейшие международные и магистральные авиакомпании, авиаперевозчиков на региональных и местных линиях, операторов вертолетных работ. Это те компании, которые определяют облик отрасли и служат залогом ее дальнейшего устойчивого развития.

Среди приглашенных на церемонию гостей были представители руководства компаний - участников конкурса, государственных органов регулирования отрасли, лидеры авиационного бизнеса, авиационной промышленности и финансово-лизингового сектора, средств массовой информации, известные деятели гражданской авиации.

В шорт - лист конкурса этого года вошли 20 авиакомпаний и 16 аэропортов России. На основании предоставленных статистических данных и презентаций участники были распределены по одиннадцати номинациям, победителей в которых определяло голосование членов жюри. Еще в трех номинациях обладатели премии были названы по результатам интернет-опроса пассажиров о качестве услуг авиакомпаний и аэропортов.

К соискателям предъявлялся ряд формальных требований – таких как отсутствие авиакатастроф, успешная работа на рынке более двух лет, стабильное экономическое положение и прочее.

В номинации «Авиакомпания года: «Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях» ( от 1,5 до 5 млн. пассажиров) победила компания «ЮТэйр».

В номинации «Авиакомпания года: «Пассажирские перевозки на международных авиалиниях» (о 0,5 до 2 млн. пассажиров) победила компания «Red Wings».

В номинации «Авиакомпания года: «Вертолетные услуги» победила компания «ЮТэйр».

В номинации «Аэропорт года» (более 14 млн. человек) победил аэропорт «Шереметьево).

В номинации «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий» победила компания «Аэрофлот».


28-я ежегодная церемония вручения главной национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва.
Источник: Валерий Агеев

В номинации «Зарубежная авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий» победила компания «Эмирэйтс».

В номинации «Аэропорт года — лидер пассажирских симпатий» победил аэропорт «Куромоч» (Самара).

Национальная авиационная премия "Крылья России" учреждена в 1996 году журналом "Авиатранспортное обозрение" (ATO.ru) и Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Основными целями, которые ставили перед этим мероприятием основатели, были привлечение внимания общественности к достижениям российских авиакомпаний, содействие в развитии профессионального сообщества гражданской авиации страны, повышение престижа гражданской авиации России в глазах мирового авиационного сообщества и в конечном счете - создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли.


28-я ежегодная церемония вручения главной национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва.
Источник: Валерий Агеев

За годы своего существования премия "Крылья России" завоевала статус самой престижной награды в отрасли, стала не только символом признания успешности компаний-победителей, но и свидетельством тех реалий и тенденций, которые существуют сегодня в воздушном транспорте.

Валерий Агеев

Права на данный материал принадлежат Валерий Агеев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ