«Крылья России» - главная национальная авиационная премия страны

8 апреля этого года в Москве прошла 28-я ежегодная церемония вручения главной национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва по итогам работы в 2024 г. Эта профессиональная премия завоевала статус самой престижной награды отрасли, которой отмечаются лидеры индустрии, внесшие наибольший вклад в становление и развитие российского рынка авиаперевозок.

За 28 лет премия «Крылья России» снискала репутацию желанного знака признания со стороны профессионального сообщества и пассажиров. Ею поощряются авиакомпании и аэропорты повышающие глобальную конкурентоспособность отрасли, поднимающие планку качества авиаперевозок, привносящие на рынок новые технологии. Не забыты и те авиапредприятия, которые работают над развитием маршрутной сети страны, повышением доступности авиаперевозок для населения.

Участвующие в конкурсе компании представляют практически весь воздушный транспорт страны: на церемонии наградами отмечают крупнейшие международные и магистральные авиакомпании, авиаперевозчиков на региональных и местных линиях, операторов вертолетных работ. Это те компании, которые определяют облик отрасли и служат залогом ее дальнейшего устойчивого развития.

Среди приглашенных на церемонию гостей были представители руководства компаний - участников конкурса, государственных органов регулирования отрасли, лидеры авиационного бизнеса, авиационной промышленности и финансово-лизингового сектора, средств массовой информации, известные деятели гражданской авиации.

В шорт - лист конкурса этого года вошли 20 авиакомпаний и 16 аэропортов России. На основании предоставленных статистических данных и презентаций участники были распределены по одиннадцати номинациям, победителей в которых определяло голосование членов жюри. Еще в трех номинациях обладатели премии были названы по результатам интернет-опроса пассажиров о качестве услуг авиакомпаний и аэропортов.

К соискателям предъявлялся ряд формальных требований – таких как отсутствие авиакатастроф, успешная работа на рынке более двух лет, стабильное экономическое положение и прочее.

В номинации «Авиакомпания года: «Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях» ( от 1,5 до 5 млн. пассажиров) победила компания «ЮТэйр».

В номинации «Авиакомпания года: «Пассажирские перевозки на международных авиалиниях» (о 0,5 до 2 млн. пассажиров) победила компания «Red Wings».

В номинации «Авиакомпания года: «Вертолетные услуги» победила компания «ЮТэйр».

В номинации «Аэропорт года» (более 14 млн. человек) победил аэропорт «Шереметьево).

В номинации «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий» победила компания «Аэрофлот».

28-я ежегодная церемония вручения главной национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва. Источник: Валерий Агеев

В номинации «Зарубежная авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий» победила компания «Эмирэйтс».

В номинации «Аэропорт года — лидер пассажирских симпатий» победил аэропорт «Куромоч» (Самара).

Национальная авиационная премия "Крылья России" учреждена в 1996 году журналом "Авиатранспортное обозрение" (ATO.ru) и Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Основными целями, которые ставили перед этим мероприятием основатели, были привлечение внимания общественности к достижениям российских авиакомпаний, содействие в развитии профессионального сообщества гражданской авиации страны, повышение престижа гражданской авиации России в глазах мирового авиационного сообщества и в конечном счете - создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли.

28-я ежегодная церемония вручения главной национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва. Источник: Валерий Агеев

За годы своего существования премия "Крылья России" завоевала статус самой престижной награды в отрасли, стала не только символом признания успешности компаний-победителей, но и свидетельством тех реалий и тенденций, которые существуют сегодня в воздушном транспорте.

Валерий Агеев