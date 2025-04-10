Роскосмос прогнозирует рост тенденции использования космоса в практических целях

В госкорпорации отметили, что космос перестали воспринимать "просто как мечту"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Все страны учатся использовать космос в практических целях, эта тенденция будет стремительно нарастать, космос перестал восприниматься обществом просто как мечта. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

"Геолокация, услуги спутниковой связи, интернет и сервисы дистанционного зондирования все глубже проникают в повседневную жизнь людей. Это мировой тренд, и в России, как и во всем мире, космос перестали воспринимать просто как мечту. Все страны учатся использовать космос в практических целях, и эта тенденция будет стремительно нарастать", - заявили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что государственные инвестиции пока остаются драйвером развития ракетно-космической отрасли, что положительно воспринимается обществом, согласно опросу ВЦИОМ. "Для ускоренного наращивания группировки Роскосмос развивает сотрудничество с пулом частных компаний, в числе которых "Бюро-1440", "Спутникс", "Ситроникс", "Стилспейс" и т. д. Планируется создавать концессии и реализовывать проекты в рамках ГЧП", - добавили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что участники опроса ВЦИОМ считают, что ключевой ролью освоения космоса является развитие науки и высоких технологий (54%). Кроме того, россияне отметили, что космическая отрасль обеспечивает обороноспособность страны (36% опрошенных). Среди достижений российской сферы половина респондентов выделила создание оборонных спутников. Также 42% россиян посчитали важным запуск новых космических аппаратов ГЛОНАСС для спутниковой навигации.