«В «Торе» «зашиты мозги» лучших конструкторов нашей страны»

Зарубежные военные СМИ практически ежедневно сообщают о боевой работе российских вооружений и военной техники, применяемых в зоне проведения специальной военной операции.

На сегодняшний день боевые действия на Украине – это самый интенсивный вооруженный конфликт, протекающий на планете. Именно здесь, в реальном боевом применении, демонстрируют свои тактико-технические характеристики как советские, так и российские вооружения, а также целая линейка оружия и техники производства США и других стран, входящих в НАТО.

Сразу несколько военно-аналитических изданий отреагировали на материал, опубликованный африканским военным порталом «Military Africa», темой которого стал российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ».

Как выяснили военные эксперты, уникальный российский «арктический» комплекс может стать лучшим решением противовоздушной обороны для африканских стран, стремящихся обезопасить свое воздушное пространство в непростых климатических условиях.

Впервые ЗРК «Тор-М2ДТ» был представлен на военном параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 года. В том же году комплекс прошел через череду сложнейших испытаний: так, например, «Тор-М2ДТ» принял участие в 2400-километровом арктическом пробеге по маршруту «Тикси - пролив Лаптева – пролив Санникова – Тикси».

Стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Источник: rg.ru

ЗРК «Тор-М2ДТ» создавался для Арктики, но, как показали испытания, комплекс может вести успешную боевую работу любых других климатических условиях, в том числе - в жарком и влажном климате, преодолевая не только заснеженную тундру, но и болота, песчаные барханы и бескрайние жаркие саванны.

Привлекает потенциальных африканских заказчиков и тот факт, что «арктический Тор» получил закалку в реальных боях. В российском оборонном ведомстве отмечают, что в зоне проведения СВО «Тор-М2ДТ» применялся в период сезонной распутицы, демонстрируя свою уникальную проходимость и, при этом, высокую огневую мощь.

Российский арктический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ». Источник: https://kupol.ru/

Зарубежные военные СМИ пишут, что, благодаря своей проходимости и «живучести», российский комплекс готов осуществить полноценное противовоздушное прикрытие сухопутных войск и важных административных объектов на любом из выбранных направлений боевых действий.

ЗРК «Тор-М2ДТ» разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в оборонный холдинг «Алмаз-Антей»).

«Наши основные изделия - это ЗРК малой дальности - сегодня востребованы как никогда. Они защищают мирное небо, спасая жизни бойцам СВО и мирным гражданам. Мы создали уникальные изделия военного назначения и гражданской продукции. В «Торе» «зашиты мозги» лучших конструкторов нашей страны: «Тор», без всяких сомнений, лучший в мире и единственный, кто может работать на ходу, не останавливаясь. Уже есть палубное исполнение, арктическое», - отмечает заместитель генерального директора ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов.

Отметим, что ИЭМЗ «Купол» обеспечивает высокую надежность выпускаемой продукции, применяя единую систему качества для военного и гражданского производства.