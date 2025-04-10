Кандидат в главы NASA: победа КНР в лунной гонке грозит США последствиями

Джаред Айзекман отметил, что США "неизбежно получат возможности для возвращения на Луну"

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Высадка Китаем людей на Луну до того, как подобную миссию осуществят США, грозит Вашингтону колоссальными последствиями. Об этом заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя NASA миллиардер Джаред Айзекман на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту.

"Мы определенно не можем проиграть. Если мы не окажемся в лидерах и нам придется идти по стопам [Китая], возможно, мы вынуждены будем следовать за ним всегда, и последствия этого будут колоссальными", - заявил Айзекман, отвечая на вопрос о том, чем может грозить высадка Китаем тайконавтов на Луну раньше, чем это сделают американские астронавты.

При этом он подчеркнул, что "с 1989 года президенты [США] призывали к возвращению на Луну и полету на Марс". На это, по его словам, "было потрачено значительно больше $100 млрд, но желаемых результатов достигнуто не было".

Айзекман отметил, что в случае его утверждения на пост главы космического ведомства "приоритетом [для NASA] будет высадка астронавтов на Марс". При этом он отметил, что в процессе этого США "неизбежно получат возможности для возвращения на Луну и определят преимущества поддержания присутствия [людей] на лунной поверхности в сфере науки, экономики и национальной безопасности".

Ранее сообщалось, что Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Согласно представленному плану, для этого будут запущены две ракеты-носителя на окололунную орбиту, которые доставят космический корабль и посадочный модуль. После их стыковки тайконавты войдут в спускаемый модуль и высадятся на поверхность Луны. Передвигаться по ней они будут на луноходе.

Россия и Китай активно сотрудничают в космической сфере, в том числе в вопросах исследования Луны. В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Проект планируется завершить к 2028 году.