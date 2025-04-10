"Переговоры идут успешно". Почему США уходят из ключевого центра поддержки Украины

Полковник Ходаренок: США передают Европе ответственность за поставки оружия Киеву

США выводят своих военных и технику из крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину. СМИ отмечают, что это происходит на фоне растущих в Европе опасений по поводу обязательств США по европейской обороне. Что стоит за действиями Пентагона, справится ли Европа без американских военных и не рано ли говорить об оптимистичном сценарии, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

США завершают работу в миссии помощи Украине NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Личный состав ВС США и оборудование выводится из пункта материально-технического обеспечения Ясенка, размещенного близ польского аэродрома Жешув.

Авиационная база Жешув - один из ключевых звеньев в поставках вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, продовольствия, горючего, медицинского имущества ВСУ. Через этот аэродром проходит до 90% материальных средств, направляемых на Украину. Аэродром служил ключевым плацдармом для сил США, НАТО и партнеров с 2022 года, после начала российской спецоперации.

Как пишет газета Politico, Вооруженные силы США выведут весь личный состав и технику из Ясенки, что позволит им сэкономить «десятки миллионов долларов».

«После трех лет в Ясенке это возможность верно откалибровать наше присутствие», - сказал командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

Издание отмечает, что вывод американских войск с польской базы предпринят «на фоне растущих в Европе сомнений по поводу обязательств США по европейской обороне при президенте Дональде Трампе, который пригрозил не защищать страны НАТО, чьи траты на оборону, по его мнению, недостаточны».

Кто заменит?

Вместе с тем нет ясности, а сколько конкретно военнослужащих (офицеров, сержантов, рядовых) и гражданского персонала ВС США находилось в населенном пункте Ясенка? Какие обязанности они выполняли? Что представляет собой «оборудование», которое в настоящее время выводится американцами из пункта материально-технического обеспечения? В чем заключались его функции?

Наконец, кому после вывода американских военнослужащих передается тот объем обязанностей, которые выполнял контингент ВС США? И куда конкретно направляется личный состав ВС США с Жешува, для решения каких задач?

Без конкретных и однозначных ответов на эти вопросы весьма трудно сформировать какую-либо правдоподобную версию происходящего в населенном пункте Ясенка. Без этой информации любые попытки объяснить происходящее не более чем предположения и гипотезы. Пока же в официальных отчетах Пентагона вывод войск из Жешува носит название «стратегическая оптимизация сил». Однако ориентировочную численность контингента ВС США в Ясенках никак нельзя отнести даже к оперативным соединениям.

Наиболее убедительная версия происходящего - военно-техническое сотрудничество с Украиной теперь становится сферой деятельности европейских государств - участников НАТО.

Именно Европа отныне будет отвечать за поставки Вооруженным силам Украины зенитных ракетных и противотанковых ракетных комплексов, артиллерийского, минометного, танкового и стрелкового вооружения, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийской разведки, топопривязки боеприпасов, управляемых ракет.

На Старый свет будут возложены и все вопросы тылового обеспечения ВСУ - поставки продовольствия, горючего и смазочных материалов, вещевого и медицинского имущества.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, миссию в Ясенке теперь выполняют в основном норвежские, немецкие, британские и польские военные.

Оптимистичный сценарий

Есть и еще одна версия происходящего в Жешуве. По большей части, она исключительно из области желаемого. А если предположить, что переговоры о возможном перемирии между всеми заинтересованными сторонами идут достаточно успешно (информации о них в публичном доступе почти нет), уже наметились какие-либо сроки и этапы, и необходимость в функционировании пункта материально-технического обеспечения в Жешуве в авральном режиме скоро отпадет?

Но подобный вариант развития обстановки все-таки выглядит как излишне оптимистичный. Никаких достоверных данных, что события развиваются именно в этом направлении, пока нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок