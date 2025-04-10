Названы особенности российских роботов «Варан» и БРГ-1

ТАСС: Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза

Боевые роботизированные платформы «Варан», «Кабан» и БРГ-1, которые используют для подготовки операторов роботов на базе 66-го Межведомственного учебного центра инженерных войск, могут доставлять грузы и эвакуировать раненых. Особенности аппаратов назвал инструктор центра с позывным Эхо, передает ТАСС.

«Платформа "Варан" уже используется в СВО, это многозадачный комплекс. Способен транспортировать грузы до 200 килограммов, носит боезаряд, тележки, раненых. Также используется в режиме камикадзе — есть контакты для дистанционного подрыва. В свою очередь, БРГ-1 — это площадка, на которой установлен генератор и средства радиоэлектронной борьбы», — сказал инструктор.

Он добавил, что БРГ-1 создает километровый купол, защищающий бойцов от FPV-дронов противника. Платформу «Кабан», оснащенную катковым тралом, используют для зачистки территории от мин, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

В марте Минобороны сообщило, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили опорные пункты 64-й бригады Вооруженных сил Украины в районе Ямполя в Донецкой народной республике при помощи роботизированных комплексов «Крот».