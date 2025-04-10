На Украине объявлен в розыск прилетевший вчера на МКС космонавт

Источник изображения: topwar.ru

На Украине лётчика ВКС РФ Алексея Зубрицкого по решению суда объявили в розыск, чтобы отправить в ВС ВСУ, но никак не могут его найти.

Всё дело в том, что, как сообщают в ГК «Роскосмос», Зубрицкий в качестве бортинженера вчера в составе международной 73-й длительной экспедиции благополучно прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Вместе с ним на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС-27» на МКС прибыли командир корабля, Герой Российской Федерации Сергей Рыжков и астронавт NASA Джонатан Ким.

Источник изображения: topwar.ru

Стыковка с узловым модулем «Причал» российского сегмента МКС прошла успешно, весь экипаж уже находится на станции и приступил к работе. «Дорога» от Байконура заняла два оборота вокруг планеты и 3 часа 11 минут. Кстати, это существенно быстрее, чем получается у американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Источник изображения: topwar.ru

Новый экипаж, как ожидается, проработает на МКС 245 суток совместно с международным экипажем 72-й миссии.

32-летний Зубрицкий — в прошлом военный лётчик Воздушных сил Украины, уроженец Запорожской области. Вчера он впервые отправился в космос, да еще на символической «Ракете Победы» – пуск приурочили к 80-летию разгрома гитлеровской Германии.

В 2013-м Зубрицкий был направлен для прохождения службы в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады тактической авиации Воздушных сил Украины. Его часть дислоцировалась на аэродроме Бельбек в Севастополе. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Алексей перешел на службу в ВВС РФ. Воздушно-космические силы (ВКС) России были созданы в следующем, 2015-м, году.

С 2014-го по 2015-й Зубрицкий был летчиком гвардейского истребительного авиационного полка в городе Миллерове Ростовской области. С 2015-го по 2018-й — старший летчик авиазвена штурмового авиационного полка в городе Приморско-Ахтарске на Кубани. В 2018-м он впервые стал кандидатом в космонавты-испытатели, а вчера прибыл на МКС.

1 ноября того же года Зубрицкий был принят на должность «кандидат в космонавты-испытатели» отряда космонавтов ФГБУ РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина в структуре ГК «Роскосмос». 2 декабря 2020 года ему присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

Источник изображения: topwar.ru

На Украине о Зубрицком вдруг вспомнили только в марте этого года. Там его все еще считают не только своим гражданином, но еще и дезертиром. Суд вообще вынес в отношении теперь уже российского космонавта решение об госизмене, обвинив его в предательстве, осудил на 15 лет и велел конфисковать все имущество, оставшееся на территории Украины.

Такие комментарии с пожеланиями успехов Зубрицкому оставляют пользователи сети по поводу этой новости:

С Россией человек отправился покорять звёздное пространство. А украинские душегубы покоряют только пространство своих «бусиков». И то с трудом.

Он сделал правильный выбор и судьба его прекрасна! А чего добились его бывшие сослуживцы? Те, кто бомбил мирный Донбасс? И остался ли кто-либо из предателей живым?

Трансляция открытия люков между кораблём «Союз МС-27» и МКС