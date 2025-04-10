В России подготовят операторов боевых роботов

Учебный центр инженерных войск подготовит операторов роботов «Кабан» и БРГ-1

Операторов роботизированных боевых платформ для Вооруженных сил (ВС) России подготовят на базе 66-го Межведомственного учебного центра инженерных войск. Об этом сообщил инструктор центра с позывным Эхо, передает ТАСС.

Он отметил, что для подготовки операторов оборудовали специальный роботодром с различными видами грунта, полосами препятствий и другими сооружениями. «Оператор видит, как на деле ведет себя машина в различных условия — моделируется реальная боевая ситуация. Также ведется плотная работа с предприятиями промышленности и инициативными группами разработчиков, которые прислушиваются к пожеланиям военнослужащих, дорабатывают платформы», — сказал инструктор.

По его словам, сейчас операторов готовят при помощи роботизированных платформ «Варан», «Кабан» и БРГ-1. Эхо подчеркнул, что роботы позволяют бойцам выполнять задачи, оставаясь в укрытии. Наземные комплексы используют для разведки, разминирования, доставки грузов и эвакуации раненых. Кроме того, платформы могут работать в режиме камикадзе.

Ранее в апреле министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные силы России вырастут.