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Flotprom

В Литве заложили два патрульных корабля для Сингапура

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Немецкая судостроительная компания Fassmer GmbH & Co. KG и ее литовский партнер – верфь Western Baltic Shipyard – заложили первые два патрульных корабля типа OPV для ВМС Сингапура (всего запланирована постройка четырех таких кораблей). Как уточняет Naval News, на мероприятии присутствовали командующий Силами обороны Сингапура вице-адмирал Аарон Бенг и командующий ВМС контр-адмирал Шон Ват.

Постройка патрульных кораблей началась еще в октябре 2024 года с резки первого металла. Условия контракта предполагают, что на верфи Western Baltic построят корпуса кораблей, а Fassmer как проектировщик и генподрядчик обеспечит оснащение, которое пройдет на немецком заводе в Берне.

Закладка патрульных кораблей для ВМС Сингапура

Fr. Fassmer GmbH & Co. KG


Ожидается, что первый патрульный корабль передадут флоту Сингапура в 2028 году.

Проект OPV для ВМС Республики Сингапур основан на немецких кораблях класса "Потсдам". В настоящее время несут службу четыре таких корабля, последний из которых вступил в строй в июне 2023 года.

Длина кораблей OPV составит 86,02 метра, ширина – 13,42 метра. Их оснастят двумя дизельными двигателями Wartsila, каждый из которых вырабатывает 4080 кВт, а также двумя электродвигателями мощностью 600 кВт, которые приводят в движение винты регулируемого шага. Максимальная скорость кораблей составит 21 узел.

Вооружение OPV включает 57-мм пушку Bofors (BAE Systems) и два 12,7-мм пулемета.

Корабли также оборудуют вертолетной площадкой, на которой могут разместиться вертолеты типа H215 "Супер Пума". Кроме того, на борту предусмотрено размещение до пяти контейнеров с полезной нагрузкой для выполнения конкретных задач.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Сингапуp
Продукция
AS-332
Компании
BAE Systems
Проекты
H225
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