Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников

Госдума приняла закон о защите охраняемых объектов от беспилотников

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным аппаратам.

Документ разрешает работникам ведомственной охраны применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне таких объектов. Также вносятся изменения, позволяющие размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, предназначенные для "пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве".

Ранее власти РФ разрешили охране объектов топливно-энергетического комплекса и подразделениям транспортной безопасности уничтожать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты.

Действующий Воздушный кодекс обязывает граждан и юрлиц, имеющих установки и аппараты, создающие помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи с ними, по требованию уполномоченного органа в области связи или его подразделений устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу таких установок и аппаратов.

Согласно новому закону, данное положение не будет распространяться "на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами госвласти, организациями и лицами, на которые законодательством Российской Федерации возложены такие полномочия".

Помимо этого, уточняется, что применение работниками ведомственной охраны, подразделения транспортной безопасности, частными охранниками физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ.

Соответствующие изменения вносятся в законы "О ведомственной охране", "О транспортной безопасности", "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и Воздушный кодекс.

Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.