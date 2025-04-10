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Flotprom

Флот Филиппин пополнился корветом нового поколения

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ВМС Филиппин получили первый корвет класса "Мигель Мальвар", построенный в Южной Корее. Как сообщает Naval News, церемонию прибытия корабля на военно-морскую оперативную базу в Субике возглавил начальник штаба обороны Жилберто Теодоро-младший.

"Этот корвет прибыл сюда сегодня не только для того, чтобы служить сдерживающим фактором и защитником наших вод, но и для участия в совместных операциях, поскольку мы действуем вместе с союзниками и поддерживаем нормы международного права", – сказал Теодоро на церемонии, прошедшей во вторник, 8 апреля.

Корвет "Мигель Мальвар", Филиппины

Philippine Navy

Корвет "Мигель Мальвар", Филиппины

Philippine Navy


Корветы класса "Мигель Мальвар" обладают улучшенными возможностями по сравнению с фрегатами типа "Хосе Рисаль", которые южнокорейская судостроительная компания Hyundai Heavy Industries передала флоту Филиппин в 2020 и 2021 годах. Второй корабль нового класса, "Диего Силанг", спустили на воду в марте на верфи в Ульсане. Его постройку и испытания планируют завершить к осени 2025 года.

Теодоро обозначил основные направления деятельности Минобороны Филиппин: развитие ключевых и стратегических возможностей, обеспечение устойчивых источников доходов, повышение качества обучения и образования персонала, а также улучшение ситуационной осведомленности и интеграция систем реагирования на множественные угрозы.

Первоначально объявленный в 2012 году план модернизации филиппинских ВМС ориентировался на приобретение мощного флота, включая шесть фрегатов ПВО и три ударные подводные лодки. Однако по состоянию на начало 2025 года национальный флот получил только два современных фрегата – "Хосе Рисаль" и "Антонио Луна".

В январе 2024 года президент Фердинанд Маркос-младший выделил 35 млрд долларов США на модернизацию армии, одобрив инициативу Re-Horizon 3, призванную определить приоритеты модернизации ВМС в течение следующего десятилетия.

Как указывают местные СМИ, корветы класса "Мигель Мальвар" переклассифицируют во фрегаты, поскольку по своим размерам они не уступают кораблям класса "Хосе Рисаль".

Длина корветов типа "Мигель Мальвар" – 118,4 метра, ширина – 14,9 метра, водоизмещение – 3200 тонн. Крейсерская скорость – 15 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Они оснащены передовыми системами вооружения, включая противокорабельные ракеты C-STAR, системы вертикального пуска для зенитных ракет и радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
АФАР
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