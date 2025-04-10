Войти
ЦАМТО

На верфи Austal USA состоялась церемония крещения спасательно-буксировочного судна T-ATS

259
0
0
Судно класса T-ATS
Судно класса T-ATS.
Источник изображения: U.S. Navy image

ЦАМТО, 9 апреля. Компания Austal USA объявила о состоявшейся на верфи в Мобайле (шт.Алабама) церемонии крещения нового спасательно-буксировочного судна (T-ATS-11) "Билли Фрэнк мл." класса "Навахо", предназначенного для ВМС США.

"Билли Фрэнк мл." станет шестым спасательно-буксировочным судном класса "Навахо" и первым, построенным на верфи Austal USA, которые заменят океанские буксиры класса "Поухатан" (T-ATF-166) и спасательные суда T-ARS 50, срок службы которых истекает.

Как сообщал ЦАМТО, T-ATS предназначены для буксировки неисправных и получивших повреждения судов, снятия кораблей с мели, тушения пожаров, поддержки водолазных операций, проведения поисково-спасательных операций, ликвидации разливов нефти, оказания гуманитарной помощи и наблюдения. T-ATS также может принимать на борт контейнерные модули, включая кибернетические, радиоэлектронной борьбы, ложных целей и ведения разведки.

Командование ВМС США заключило с компанией Gulf Island Shipyards контракт стоимостью 63,5 млн. долл. на разработку проекта и строительство головного спасательно-буксировочного судна T-ATS-6 в марте 2018 года. Он содержал опционы на строительство семи дополнительных кораблей серии. В течение 2019-2020 гг. командование ВМС США реализовало опционы на разработку рабочего проекта и строительство четырех судов.

В июне 2021 года ВМС США приняли решение сменить подрядчика. Вместо реализации опциона на поставку трех оставшихся судов на предприятии Houma, которое в апреле 2021 года было приобретено Bollinger Shipyards, контракт на выполнение проектирования в рамках подготовки к строительству следующих судов класса "Навахо" был подписан с Austal USA. В октябре 2021 года компания получила контракт стоимостью 144,6 млн. долл. на строительство судов T-ATS-11 и T-ATS-12 класса "Навахо", а в июле 2022 года был реализован опцион стоимостью 156,172 млн. долл. на поставку T-ATS-13 и T-ATS-14. Опцион на строительство T-ATS-15 был реализован в июне 2023 года.

Bollinger Shipyards окрестила головной буксир серии, T-ATS-6 "Навахо", в августе 2023 года.

Строительство T-ATS-11 на предприятии Austal USA в Мобайле началось 11 июля 2022 года, закладка киля состоялась 16 ноября 2023 года. Первая сталь для T-ATS-12 была разрезана 31 января 2023 года.

Длина корабля класса "Навахо" составляет 80 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – около 5110 т, экипаж – 23 человека (плюс 42 человека). Два дизельных двигателя Wartsila 8L32 мощностью 6308 л.с. каждый позволяют развивать максимальную скорость 15,1 узел. Дальностью хода – 8170 морских миль. Около 6000 кв. футов палубного пространства отведены для размещения подъемного и спасательного оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Компании
Austal
Bollinger Shipyards
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ