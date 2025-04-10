«Самая современная бронемашина»: Греция запустит производство БМП Philoctetes

Источник изображения: topwar.ru

На днях французский концерн KNDS и греческая компания Metlen Energy Metals подписали эксклюзивное партнёрское соглашение, которое позволит запустить в Греции производство БМП Philoctetes 8x8. Сделка подразумевает передачу опыта в области изготовления алюминиевой брони и в сварке корпуса.

В октябре 2024 года KNDS France представил греческой армии БМП Philoctetes и другие варианты бронемашин, предлагая поставить 200 новых VBCI-2, 50 вспомогательных вариантов (медицинских, управления артогнём и командных) и 120 подержанных VBCI из запасов французской армии, всего 370 единиц.

Philoctetes – это модернизированная версия VBCI 8x8, которая является основной БМП на вооружении французской армии. VBCI состоит на оснащении войск с 2008 года, заменив AMX-10P. Всего Минобороны Франции было передано 630 машин, в том числе 510 БМП (VBCI-VCI) и 120 КШМ (VBCI-VPC).

Источник изображения: topwar.ru

VBCI Philoctetes, также обозначаемый как VBCI MkII или VBCI-2, создан на базе оригинальной платформы VBCI, но с учётом опыта эксплуатации. Машина, не способная самостоятельно пересекать водные препятствия, имеет модульную конструкцию, позволяющую устанавливать различное вооружение калибра от 25 до 105 мм. Вариант, предложенный Греции, оснащён дистанционно управляемой башней T40, в которой установлена 40-мм пушка CTA (с телескопическим стволом) с максимальной эффективной дальностью стрельбы 2500 м и темпом огня до 200 выстрелов в минуту. Он также оснащён двумя ПТУР Akeron MP и усовершенствованной СУО.

Место водителя оборудовано системой дневного/ночного видения с обзором на 180°, а у командира имеется панорамный обзор на 360°. Башня машины вращается на 360° и может быть оснащена защитой, соответствующей 5-му уровню STANAG 4569 (выдерживает попадание 25-мм БПС и БОПТС). Корпус изготавливается из лёгкого сплава и снаряжается модульной бронёй. Боевой вес бронемашины составляет 31 т при грузоподъёмности 13 т.

Источник изображения: topwar.ru

БМП оснащена двигателем мощностью 600 л. с. и предназначена для эксплуатации на различных типах местности. Внутри машины может разместиться экипаж из 3 чел. и до 8-9 пехотинцев в зависимости от конфигурации.

Техника была названа в честь героя Троянской войны и хранителя стрел Геракла.

Philoctetes – это самая современная французская БМП

- говорится в греческом издании Iefimerida.