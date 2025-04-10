Сырский: Украина потеряет минимум треть армии, если примет закон о демобилизации

Около 350 тыс. украинских военнослужащих находится на фронте уже более трех лет без ротации, и провести ее не позволяет нехватка живой силы, заявил главком Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минимум треть украинской армии - около 350 тыс. военнослужащих - находится на фронте уже более трех лет без ротации, и провести ее не позволяет нехватка живой силы. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Верховная рада поднимала в 2024 году вопрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года. Тогда мы посчитали, что в апреле 2025 года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тыс. уволились бы сразу. Фактически мы потеряли бы треть армии", - заявил он в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Сырский отметил, что Украина не может полноценно провести ротацию войск из-за проблем с мобилизацией новых военнослужащих. "Мы не можем провести ротацию полноценно, потому что опять возвращаемся к вопросу мобилизации", - уточнил он.

Главком также подтвердил слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ необходимо мобилизовать не менее 30 тыс. человек каждый месяц, чтобы придерживаться плана по пополнению войск.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на офицеров, находящихся на линии фронта, сообщало, что Вооруженные силы Украины не могут провести демобилизацию призванных ранее военных из-за острой нехватки личного состава. На некоторых позициях ВСУ находятся по два солдата вместо положенных 12.

Вопрос демобилизации тех, кто был призван в ВСУ с начала 2022 года, регулярно поднимается в украинском обществе. Родственники военнослужащих, находящихся не один год в зоне боевых действий, проводят пикеты с требованием установить четкие сроки службы. Однако законопроект, который обещали разработать украинские власти, до сих пор не готов и не внесен в Раду. В феврале 2025 года Минобороны Украины сообщало, что проведение демобилизации до отмены военного положения невозможно по закону.

Всеобщая мобилизация и военное положение были введены на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.