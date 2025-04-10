Войти
ТАСС

Сырский: Украина потеряет минимум треть армии, если примет закон о демобилизации

312
0
0
Главком ВСУ Сырский
Главком ВСУ Сырский.
Источник изображения: topwar.ru

Около 350 тыс. украинских военнослужащих находится на фронте уже более трех лет без ротации, и провести ее не позволяет нехватка живой силы, заявил главком Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минимум треть украинской армии - около 350 тыс. военнослужащих - находится на фронте уже более трех лет без ротации, и провести ее не позволяет нехватка живой силы. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Верховная рада поднимала в 2024 году вопрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года. Тогда мы посчитали, что в апреле 2025 года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тыс. уволились бы сразу. Фактически мы потеряли бы треть армии", - заявил он в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Сырский отметил, что Украина не может полноценно провести ротацию войск из-за проблем с мобилизацией новых военнослужащих. "Мы не можем провести ротацию полноценно, потому что опять возвращаемся к вопросу мобилизации", - уточнил он.

Главком также подтвердил слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ необходимо мобилизовать не менее 30 тыс. человек каждый месяц, чтобы придерживаться плана по пополнению войск.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на офицеров, находящихся на линии фронта, сообщало, что Вооруженные силы Украины не могут провести демобилизацию призванных ранее военных из-за острой нехватки личного состава. На некоторых позициях ВСУ находятся по два солдата вместо положенных 12.

Вопрос демобилизации тех, кто был призван в ВСУ с начала 2022 года, регулярно поднимается в украинском обществе. Родственники военнослужащих, находящихся не один год в зоне боевых действий, проводят пикеты с требованием установить четкие сроки службы. Однако законопроект, который обещали разработать украинские власти, до сих пор не готов и не внесен в Раду. В феврале 2025 года Минобороны Украины сообщало, что проведение демобилизации до отмены военного положения невозможно по закону.

Всеобщая мобилизация и военное положение были введены на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ