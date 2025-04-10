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Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead

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Фото: Anduril
Фото: Anduril.

Компания Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead

Американская компания Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead. Об этом сообщает издание Defense News.

«Copperhead обеспечивает комплексные интеллектуальные морские возможности, которые позволяют операторам быстро реагировать на угрозы в подводном пространстве, за малую часть стоимости по сравнению с устаревшими решениями», — заявили в Anduril.

Линейка Copperhead включает два беспилотника, каждый из которых имеет две модификации, отличающиеся габаритами.

Базовая модель Copperhead предназначена для миссий быстрого реагирования, включая мониторинг окружающей среды, проведение поисково-спасательных работ и инспекции подводной инфраструктуры. Аппарат способен развивать скорость 30 узлов и переносить разнообразную полезную нагрузку, в частности, датчики для обнаружения изменений магнитного поля.

Более крупный аппарат линейки — Copperhead-M — по своим возможностям напоминает торпеду. Его носителем выступит беспилотная подлодка Dive-LD или Dive-XL.

В декабре издание Breaking Defense сообщило, что Anduril проведет испытания беспилотной подводной лодки Dive-XL у берегов Калифорнии.

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