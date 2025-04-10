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Большие маневры НАТО застопорились! Не хватило асфальта? (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

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Учения НАТО Steadfast Dart 2025, в которых принимают участие около 10 000 военнослужащих, на полигоне в Румынии, 19 февраля 2025 года
Учения НАТО Steadfast Dart 2025, в которых принимают участие около 10 000 военнослужащих, на полигоне в Румынии, 19 февраля 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

NDP: учения НАТО в Румынии перенесены на осень из-за неготовности инфраструктуры

Майские маневры НАТО в Румынии должны были продемонстрировать способность войск быстро передвигаться в случае угрозы, пишет NDP. Однако вместо воображаемого противника альянс столкнулся с реальным врагом: румынской инфраструктурой. Из-за разрушенных дорог и мостов учения отложили до осени.

Запланированные на май учения НАТО Dacian Spring 25 отложили до осени.

Армия готова, а асфальт нет

В учениях, которые планировалось провести с 5 по 25 мая на румынской земле, должны были принять участие свыше 4 тысяч военнослужащих. Среди них 2 тысячи французских военных, которые вместе с уже имеющимися силами должны были сформировать полноценную бригаду. Была поставлена задача быстро перебросить войска — по суше и воздуху — аж до самого Черного моря.

Однако, как сообщает румынский информационный портал Europa Libera, план сорвался. Причина? Ямы на дорогах, неработающая "ливневка" и не отремонтированные мосты. У военных все было готово. Проблема оказалась в бездействии местных органов власти, которые за 10 месяцев не смогли подготовить стратегические маршруты, по которым собирались передвигаться войска.

Министерство обороны Румынии еще в июле 2024 года направило официальную просьбу отремонтировать пять дорог, два моста и две водоотводные трубы. Об этом же просили послы Франции, Бельгии и Люксембурга. Был даже принят специальный правительственный закон, который позволил выделить на работы около 1,3 миллиона евро.

Однако работы так и не начались. Министр развития Румынии признал, что работы "ведутся" только на одном из мостов. Остальные пока стоят в очереди, потому что "местные власти действуют медленно". Тем временем военные ждут, НАТО ждет, а планы по проведению маневров сдвигаются на осень.

Восточный фронт на "ручнике"

Dacian Spring 25 должны были стать ключевым элементом масштабной серии учений НАТО, инициированных Steadfast Defender. В этом году особое внимание уделялось логистике, то есть способности быстро перемещать войска на восточном фланге Альянса.

Маневры в Румынии должны были показать, что даже в сложных условиях НАТО может действовать молниеносно. Вместо этого мы убедились, что даже наилучшим образом спланированная операция может забуксовать на первом же румынском мосту.

Политика вместо стратегии

На официальном уровне говорится также о том, что учения не должны мешать избирательной кампании в преддверии президентских выборов в Румынии. Поэтому французские партнеры согласились перенести дату.

Неофициально же поговаривают, что местные власти, которые уже получили определенные средства, хотят выторговать еще больше денег на развитие инфраструктуры. Это уже не первый подобный случай в Центральной и Восточной Европе. Таким образом, НАТО придется научиться не только оперативно перебрасывать войска, но и преодолевать нерасторопность местной бюрократией.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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