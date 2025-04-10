«Минобороны одобрило»: Принято решение отправить бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в зону СВО

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, в ближайшее время отправиться в зону СВО. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на адвоката.

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство о приостановке производства по делу генерала Попова в связи с его отправкой в зону спецоперации. Как подчеркивается, Минобороны приняло решение заключить с ним контракт. Официально подробности не сообщаются, но есть информация, что Попов уйдет на СВО командиром штурмового отряда.

Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Ивана Ивановича на СВО,

- заявил адвокат.

Предварительно, Попов отправится в зону СВО прямо из тамбовского СИЗО, где находится в настоящее время. Сам генерал пока никак не комментирует изменения, но поблагодарил Путина за поддержку и оказанное доверие. В марте он обратился к президенту России с открытым письмом, попросив отправить его на фронт, добавив, что армия для него является «смыслом жизни».

Стоит отметить, что первое ходатайство об отправке генерала Попова в зону СВО было подано еще в июне прошлого года, в августе ходили слухи, что генерала якобы хотят отправить в Курскую область. Однако следствие посчитало, что в СИЗО генерал будет полезней.