«Минобороны одобрило»: Принято решение отправить бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в зону СВО

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, в ближайшее время отправиться в зону СВО. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на адвоката.
В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство о приостановке производства по делу генерала Попова в связи с его отправкой в зону спецоперации. Как подчеркивается, Минобороны приняло решение заключить с ним контракт. Официально подробности не сообщаются, но есть информация, что Попов уйдет на СВО командиром штурмового отряда.
- заявил адвокат.
Предварительно, Попов отправится в зону СВО прямо из тамбовского СИЗО, где находится в настоящее время. Сам генерал пока никак не комментирует изменения, но поблагодарил Путина за поддержку и оказанное доверие. В марте он обратился к президенту России с открытым письмом, попросив отправить его на фронт, добавив, что армия для него является «смыслом жизни».
Стоит отметить, что первое ходатайство об отправке генерала Попова в зону СВО было подано еще в июне прошлого года, в августе ходили слухи, что генерала якобы хотят отправить в Курскую область. Однако следствие посчитало, что в СИЗО генерал будет полезней.