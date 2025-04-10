ВС Сенегала получили легкобронированные машины CS/VN3 4х4 китайской NORINCO

ЦАМТО, 9 апреля. ВС Сенегала впервые продемонстрировали недавно приобретенные легкобронированные машины CS/VN3 с колесной формулой 4х4 производства китайской корпорации NORINCO (China North Industries Corporation).

Как сообщает Jane’s Defence Weekly, как минимум восемь CS/VN3 были представлены на ежегодном параде в честь Дня независимости страны 4 апреля.

Издание напоминает, что Национальная жандармерия Сенегала также эксплуатирует CS/VN3. В этом году в колонну данной службы на параде впервые также вошли несколько бронемашин Milos 4х4 сербского производства (сербские СМИ сообщили в мае 2023 года, что сенегальская жандармерия заказала 10 машин Milos).

Со стороны ЦАМТО напомним, что в ноябре 2023 года Национальная жандармерия Сенегала продемонстрировала недавно приобретенные колесные китайские боевые машины с тяжелым вооружением (БМТВ) Norinco VN22B. Презентация машин с колесной формулой 6x6 состоялась во время открытия штаба главного командования жандармерии в казармах Самба Дьери Диалло в Дакаре 3 ноября 2023 года. Судя по распространенным тогда в сети фото, Национальная жандармерия Сенегала получила, как минимум, четыре БМТВ VN22B со 105-мм пушкой на одной с БМП VN22 базе.

На церемонии, посвященной открытию штаба главного командования жандармерии, также были продемонстрированы другие бронемашины, уже состоящие на вооружении сенегальской армии. Помимо VN22B, на мероприятии было представлено большое количество бронеавтомобилей "Кобра-2" производства турецкой компании Otokar, одна из 24 имеющихся "Эйджер Ялчин" 4x4 турецкой Nurol Makina и одна из 36 "сенегальских" ББМ "Бастион" 4x4 APC французской Arquus.