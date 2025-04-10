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ТАСС

Крупнейший вуз Новосибирска изготовил 10 тыс. деталей для снарядов дронов на СВО

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Вход в первый корпус Новосибирского государственного технического университета
Вход в первый корпус Новосибирского государственного технического университета.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Комплектующие печатаются из специального пластика на 3D-принтерах силами сотрудников и студентов вуза на волонтерской основе, сообщил директор образовательного Центра студенческой проектной деятельности НГТУ

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в регионе Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) в сотрудничестве с Народным фронтом изготовил первые 10 тыс. комплектующих для снарядов БПЛА. Они направляются в зону спецоперации, сообщил ТАСС директор образовательного Центра студенческой проектной деятельности НГТУ.

"Изготовлено свыше 10 тыс. деталей", - сказал собеседник агентства.

Комплектующие печатаются из специального пластика на 3D-принтерах силами сотрудников и студентов вуза на волонтерской основе. В сборке комплектующие представляют собой конструкцию, состоящую из трех элементов. Она крепится на снаряд и позволяет осуществлять его своевременный сброс с БПЛА. В начале года вуз передал Общероссийскому народному фронту первую партию комплектующих для дронов, которые были отправлены в зону проведения СВО.

Центр проектной деятельности начал как подразделение вуза два года, когда НГТУ было передано соответствующее здание. За это время в помещениях был проведен ремонт с заменой части освещения и инженерных сетей на 700 кв. м. В 2025 году планируется отремонтировать еще около 300 кв. м на 3,5 млн рублей.

Ранее вуз передал специальному добровольческому боевому батальону "Вега" из Новосибирской области аккумуляторные батареи для FPV-дронов. 

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