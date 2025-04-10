ВЦИОМ: РФ, США и Китай являются лидерами в сфере космоса

Участники опроса считают ключевой ролью освоения космического пространства развитие науки и высоких технологий

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россияне считают, что только три государства можно в полной мере назвать лидерами в космической сфере. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По мнению россиян, только три страны в полной мере можно назвать лидерами в освоении космоса, и если в советское время гонка разворачивалась между США и СССР, то сегодня к России и Америке присоединился Китай", - говорится в публикации на сайте ВЦИОМ.

По оценке опрошенных, лидерами в области космонавтики стали США (72%), Россия (67%) и Китай (64%). Такие результаты приводятся в таблицах с результатами исследования. Гораздо меньше россиян отметили Индию (7%) и Японию (2%).

Участники опроса считают, что ключевой ролью освоения космоса является развитие науки и высоких технологий (54%). Кроме того, россияне отметили, что космическая отрасль обеспечивает обороноспособность страны (36% опрошенных). Среди достижений российской сферы ровно половина респондентов выделила создание оборонных спутников. Также 42% россиян посчитали важным запуск новых космических аппаратов "ГЛОНАСС" для спутниковой навигации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 28 марта 2025 г. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.