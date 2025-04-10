Россия выигрывает промышленную войну. Европа в отстающих, Украина успешно импровизирует (TVP.INFO, Польша)

TVP INFO: индустриальная война уже идет, и Россия выигрывает в ней у Европы

Россия, несмотря на санкции, выстроила эффективную систему производства вооружения и готова к длительному конфликту, сообщает TVP INFO. Украина, несмотря на потери, пытается создать гибкую модель военного производства и импровизирует. Более богатая и технологически развитая Европа выглядит очень бледно.

Россия успешно перевела свою экономику на военные рельсы и готова к длительному конфликту. Украина, невзирая на понесенные потери, развивает гибкую, инновационную систему военного производства. В то же время Европа, несмотря на свой потенциал и финансовые ресурсы, страдает от бюрократии и отсутствия координации. Таковы выводы интереснейшего доклада Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) — одного из ведущих европейских аналитических центров в области обороны.

Российская промышленность готова. Работа в три смены, кредиты, контроль

По мнению авторов доклада, Джека Уотлинга (Jack Watling) и Александра Данилюка, Россия была готова к промышленной мобилизации задолго до начала полномасштабной спецоперации. С 2014 года она уже проводила мобилизационные учения с участием предприятий ВПК и органов государственного управления. После 24 февраля 2022 года она сразу же приступила к реализации подготовленного сценария.

Через год после начала полномасштабного военного конфликта, в 2023 году, Россия утроила производство артиллерийских боеприпасов до примерно 4,5 миллионов единиц в год. Она также увеличила производство танков и бронемашин до более чем 200 единиц в год и запустила трехсменный (24/7) режим работы на крупнейших оружейных заводах.

При этом Россия не ограничилась крупными заводами. Правительство РФ также координировало возобновление работы небольших ремонтных заводов и превращение гражданских компаний (например, химических, машиностроительных) в поставщиков компонентов для армии. (...)

Откуда на это деньги? Финансирование этой операции основано на кредитах государственных банков с гарантией возврата из бюджета, льготных налоговых ставках и субсидиях, а также на использовании стратегических резервов и средств от экспорта энергоносителей.

В докладе подчеркивается, что, несмотря на огромные затраты, Россия адаптировала свою экономическую модель к тотальной войне увеличив занятость в оружейном секторе и направив туда дополнительные бюджетные ресурсы.

Украина: децентрализованный "военный стартап"

Украина, несмотря на трагическую геополитическую ситуацию, утрату промышленных территорий (Донбасс, Крым) и постоянные ракетные обстрелы, сумела восстановить некоторые промышленные мощности и разработать собственную гибридную модель военного производства.

Хотя традиционная оружейная промышленность, например, "Укроборонпром", частично парализована, государство создало благоприятные условия для развития частных производителей военной техники. В 2023 году украинские компании и волонтеры произвели более 300 тысяч FPV-дронов, которые успешно используются на фронте как против пехоты, так и против бронетехники.

(...)

Отсутствие доступа к современным технологиям на уровне НАТО Украина компенсирует скоростью развертывания, импровизацией и координацией на низовом уровне, что авторы доклада называет "моделью военного стартапа".

Они подчеркивают, что украинские компании работают быстро, без бюрократии, часто консультируясь с военными на уровне бригад. Хотя система не полностью централизована, гибкость и инициатива частного сектора компенсируют этот недостаток.

Украина также инвестирует в подготовку военных инженеров и создает новые технические программы в университетах, ориентированные на производство и тестирование техники в полевых условиях.

Европа: миллиарды без стратегии

В сфере промышленности, несмотря на свои огромные финансовые и технологические ресурсы, Европа выглядит бледно. После начала российской спецоперации на Украине страны-члены НАТО увеличили свои военные бюджеты, однако, как отмечают авторы доклада, им не хватает координации, общей стратегии закупок и инвестиционной политики.

Пример: Германия разместила заказ на 350 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, но его выполнение заняло более 18 месяцев. За это время Россия увеличила производство в три раза.

Европейский союз поставил задачу производить миллион снарядов калибра 155 мм в год к концу 2024 года, но, как следует из доклада, многие страны в сроки не уложились. Кроме того, страны ЕС часто конкурируют друг с другом на рынке поставщиков, что приводит к росту цен и задержкам поставок. Институт оборонных исследований подчеркивает, что без единого планирования, гармонизации стандартов и интеграции цепочек поставок Европа не способна реагировать на промышленные изменения со скоростью, которую задает формат современной войны.

Другой проблемой является состояние арсеналов: многие страны (например, Италия, Испания, Бельгия) держат на складах устаревшие, неработоспособные или несертифицированные боеприпасы, которые не могут быть переданы Украине. Заводы не адаптированы для работы в режиме войны — этому мешают "мирные" нормы в области охраны труда и техники безопасности, экологические протоколы и нехватка квалифицированного персонала.

Европа должна перейти на военный режим — не только политически, но и индустриально

Эксперты Института предупреждают: если помощь США Украине будет сокращена, а Россия сохранит нынешние темпы производства, Европа окажется в стратегически невыгодном положении.

В связи с этим рекомендуется создать единый европейский орган по управлению оборонным производством и гармонизации технических стандартов и сертификации. Также важно инвестировать не только в оборудование, но и в производственные линии, обучение, сырье, персонал. И приоритет должен быть отдан производству боеприпасов и стратегических компонентов.

Индустриальная война идет прямо сейчас

События на Украине показали, что в современных конфликтах сражаются не батальоны и беспилотники, но также производственные цеха, логистика, финансы и политика. Россия, несмотря на санкции и международную изоляцию, выстроила эффективную систему производства оружия в массовом масштабе. Украина, несмотря на потери, создает гибкую и инновационную модель военного производства.

Европа — более богатая, безопасная, технологически развитая — все еще работает в мирном режиме, хотя на ее границах идут военные действия.

"Индустриальная война уже идет. И время работает на того, кто производит быстрее, больше и дешевле", — резюмируют авторы доклада.