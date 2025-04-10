Embraer поставит Панаме 4 учебно-боевых самолета A-29 "Супер Тукано"

ЦАМТО, 9 апреля. Бразильская Embraer в рамках выставки LAAD 2025 официально объявила о выборе Национальной воздушно-морской службой SENAN Панамы четырех УБС A-29 "Супер Тукано" в качестве новой платформы для ведения наблюдения и разведки, а также защиты территории страны.

Таким образом, Панама стала восьмой страной Латинской Америки, которая выбрала A-29 "Супер Тукано", наряду с Бразилией, Чили, Колумбией, Эквадором, Парагваем, Уругваем и Доминиканской Республикой.

Благодаря гибкости применения и надежности самолет может использоваться для выполнения различных задач, включая противодействие незаконной миграции, контроль границ, ведение разведки, обучение и повышение квалификации пилотов.

Как сообщал ЦАМТО, 11 марта правительство Панамы одобрило покупку четырех УБС A-29 "Супер Тукано" компании Embraer и двух самолетов ВТА C-295 компании Airbus для оснащения Национальной воздушно-морской службы SENAN (Servicio Nacional Aeronaval). Общая стоимостью приобретений оценивается в 187 млн. долл. При этом, стоимость покупки A-29 "Супер Тукано" составляет около 78,2 млн. долл., а C-295 – около 109,2 млн. долл.

По информации представителей властей Панамы, A-29 "Супер Тукано", в первую очередь, будут применяться для воздушного патрулирования побережья и защиты Панамского канала.