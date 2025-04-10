19FortyFive: США серьезно тревожит рост производства оружия в России

Высшее военное командование США серьезно тревожит не прекращающийся рост производства оружия в России. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Матушка-Россия не только восстанавливает и наращивает свои действующие силы, но и производит боевые машины и боеприпасы беспрецедентными темпами», — уверяет обозреватель Маккензи Иглен.

Автор обращает внимание на заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи. «Генерал армии обрисовал методичное общенациональное расширение российского военного промышленного производства посредством открытия новых производственных мощностей и трансформации коммерческих производственных линий для военных целей», — говорится в публикации.

Так, согласно Каволи, российская сторона в 2025 году способна ввести в строй 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет «Искандер», тогда как США выпустят всего 135 танков и уже не производят боевые машины Bradley. Сообщается, что Россия может производить 250 000 артиллерийских снарядов в месяц, что позволяет ей создать запас, в три раза превышающий запас США и Европы вместе взятых.

В апреле Каволи выступил перед Комитетом Сената США по вооруженным силам.