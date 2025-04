TNI: российская гаубица "Коалиция-СВ" — кошмар для НАТО

Пневматический механизм заряжания российской гаубицы “Коалиция-СВ” обеспечивает скорострельность до шестнадцати выстрелов в минуту (вчетверо больше, чем у ее американского аналога Paladin), пишет TNI. А увеличенный боезапас орудия обеспечивает непрерывную работу в интенсивных боевых условиях.

Брэндон Вайхерт

Продолжающаяся военная модернизация принесла Москве больше пользы, чем хотелось бы многим на Западе. Одной из таких систем, хорошо себя зарекомендовавших на Украине и принесших российской армии решающее тактическое преимущество, стала самоходная гаубица 2С35 “Коалиция-СВ”, сочетающая в себе технологии 21-го века с давними традициями и признанной надежностью инженерной школы России.

2С35 “Коалиция-СВ” была впервые представлена в 2015 году на Параде Победы в Москве. Эта 152-мм гусеничная артиллерийская система готовилась на замену устаревшей 2С19 “Мста-С” в сухопутных войсках. Благодаря автоматизации, увеличенной дальности и высокой скорострельности, “Коалиция-СВ” считается одной из самых передовых самоходных гаубиц в мире.

Российская самоходная артиллерия: давняя история уничтожения противника

В начале 2000-х годов Россия задалась целью модернизировать свои артиллерийские возможности с учетом меняющихся требований поля боя. Проект, изначально задуманный как модернизация 2С19 “Мста-С”, принял смелый поворот благодаря далеко идущему двухствольному прототипу. Конструкция двухствольной 152-мм пушки с вертикальным расположением стволов была призвана удвоить скорострельность и обеспечить одновременное накрытие цели несколькими снарядами по разным траекториям.

Разработал эту грозную артиллерийскую систему центральный научно-исследовательский институт “Буревестник” под эгидой “Уралвагонзавода”. Однако к 2010 году концепция двухствольного орудия была отброшена из-за технической сложности и стоимости. Вместо этого конструкторы нового артиллерийского комплекса перешли на более традиционную одноствольную систему на модифицированном шасси основного боевого танка Т-90.

В течение 2010-х годов “Коалиция-СВ” прошла обширные испытания. Первые прототипы появились к 2015 году, а серийное производство началось после испытаний, завершившихся в октябре 2023 года — через год после начала спецоперации на Украине. Первая партия была доставлена в войска армии в конце того же года — в сжатые сроки из-за боевых действий.

Как и в ряде других российских систем, внесенные конструкторами изменения отражали прагматичный подход к артиллерии на современном поле боя: создатели “Коалиции-СВ” пытались нащупать равновесие между новшествами и практичностью. Исторически российское оружие отличал минималистичный подход: его конструкторы избегали впечатляющей, но дорогостоящей показухи, ставшей отличительной чертой американских и натовских систем, предпочитая простоту в обслуживании при низких затратах.

Гаубица “Коалиция-СВ”: проста, но эффективна

Кажущаяся простота отнюдь не означает неэффективность. Наоборот, 2С35 “Коалиция-СВ” отличается весьма передовыми возможностями. Ее 152-мм пушка 2А88 может похвастаться дальностью стрельбы до 70 километров, а высокоточные боеприпасы поражают цели на расстоянии до 40 километров.

Российская система превосходит многие западные аналоги, включая американскую M109 Paladin (“Паладин”) или британскую As90 Braveheart (“Храброе сердце”). Пневматический механизм заряжания “Коалиции-СВ” обеспечивает скорострельность до шестнадцати выстрелов в минуту (вчетверо больше, чем у его американского аналога Paladin), а боезапас от 60 до 70 снарядов обеспечивает непрерывную работу в интенсивных боевых условиях, столь характерных для украинского конфликта

Вообще, отличительная черта этой артиллерийской системы — автоматизация. Ее башня необитаема, экипаж сокращен до двух или трех человек, в зависимости от поставленных задач и условий эксплуатации, и размещается в бронированной капсуле в шасси. Единая система управления и контроля выводит информацию на цифровые дисплеи и позволяет осуществлять автономный выбор снарядов, корректировку огня и наведение на цель. Это снижает вероятность человеческой ошибки и ускоряет цикл стрельбы.

“Коалиция-СВ” оснащена 12,7-мм дистанционно управляемой турельной установкой “Корд” для ближнего огня, имеет систему защиты от ядерного, биологического и химического оружия (РХБЗ) и развивает скорость до 60 километров в час. Разумеется, у России имеется и впечатляющий парк танков, но кому они нужны, если даже эти гаубицы творят на украинских фронтах что вздумается?

Новое оружие для традиционного русского способа вести войну

По неподтвержденным данным, русские внедрили в конструкцию этой динамичной платформы доплеровские радары для повышения точности стрельбы путем отслеживания траекторий снарядов в реальном времени, устранив необходимость традиционных пристрелочных выстрелов. Если это подтвердится, то впишется в общий акцент “Коалиции-СВ” на точность и эффективность и станет важным шагом вперед для дальнейшего развития платформы.

Суть военной доктрины России лучше всего передают боевые действия на истощение с упором на тактическое окружение в сочетании с массированным огнем для ослабления сил противника. Именно так сталинская Красная армия разбила гитлеровский Вермахт на Восточном фронте, и именно так армия Путина сегодня перемалывает ВСУ. “Коалиция-СВ” сыграет решающую роль в этой победе.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.