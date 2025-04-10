Глава Космического командования ВС США призвал разместить оружие в космосе

Американские официальные лица ранее воздерживались от подобных призывов, в частности, из-за опасений начала гонки вооружений в космическом пространстве

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо разместить вооружения в космическом пространстве. Об этом заявил глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг.

"Пришло время, когда мы можем четко заявить, что нам нужны огневая мощь и системы вооружения в космосе. Нам нужны орбитальные перехватчики. [Это оружие] нужно нам для сдерживания космического конфликта и достижения успеха, если мы ввяжемся в такой конфликт", - приводит его слова портал Defense One. Отмечается, что ранее официальные лица США воздерживались от подобных призывов, в частности, из-за опасений начала гонки вооружений в космическом пространстве.

Уайтинг подчеркнул важность развертывания средств перехвата в космосе, предусмотренного в рамках разработки системы противоракетной обороны "Железный купол Америки". "Раньше использование оружия в космосе считалось немыслимым, но теперь перехватчики космического базирования являются ключевым компонентом нашей победы", - отметил он.

По словам военачальника, Космическим силам ВС США необходимо принимать на вооружение инновационные системы, чтобы не отставать от технологического развития Китая в этой сфере. В частности, он подчеркнул важность разработки систем орбитальной дозаправки и ремонта спутников для потенциального проведения "динамических космических операций".

Генерал также сообщил, что Пентагон выделит по $2 млн 10 компаниям в течение 15 месяцев на разработку космических технологий для нужд Минобороны. "Мы продолжим инвестировать в наиболее перспективные технологии коммерческой промышленности", - подчеркнул Уайтинг.

В начале апреля командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что недостаток финансирования и устаревший подход не позволяют США обеспечить военное превосходство в космосе.