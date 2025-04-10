ВС Швеции получат РЛС средней дальности GM200 MM/C

ЦАМТО, 9 апреля. Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) 4 апреля объявило о подписании с голландским подразделением компании Thales первого контракта на поставку РЛС средней дальности GM200 MM/C.

Общая стоимость соглашения составляет около 1 млрд. швед. крон (93 млн. долл.). Поставка первой системы запланирована на 2026 год. Позднее поставки станций в Вооруженные силы Швеции будут продолжены.

Станции войдут в состав новой системы наблюдения за воздушным и надводным пространством, которая разрабатывается в рамках программы Sensorsystem Ny. Ранее была приобретена специальная радиолокационная станция дальнего действия, которая также станет элементом перспективной системы обнаружения.

GM200 MM/C предназначена для замены состоящих на вооружении ВС Швеции РЛС PS-871, срок эксплуатации которых истекает.

Как заявлено, новые РЛС средней дальности обеспечат получение более детальной картины обстановки в воздухе и на море. Они также обеспечат высокую мобильность и позволят оперативно усиливать радиолокационное поле в наиболее важных районах.

При закупке FMV уделила приоритетное внимание срокам поставки, что позволит принять РЛС на вооружение ВС Швеции в сжатые сроки. Еще одним важным фактором является обеспечение надежности поставок.

Базой для приобретения системы у компании Thales является ранее подписанное Швецией и Нидерландами письмо о намерениях, которое, среди прочего, затрагивает обмен информацией и изучение возможностей гармонизации технических требований и условий для последующих закупок, гармонизации соглашений о техническом обслуживании и модернизации систем, а также возможностей координации и оптимизации промышленного сотрудничества.

Как сообщал ЦАМТО, GM200 MM/C является частью семейства трехкоординатных многофункциональных РЛС наблюдения за воздушной обстановкой Ground Master S-диапазона. Станция предназначена для обнаружения целей на дальностях от 0,5 до 400 км, сопровождения и классификации в автоматическом режиме воздушных угроз, включая крылатые ракеты, БЛА и вертолеты в режиме висения, а также для обнаружения огневых позиций артиллерии противника (на дальностях до 50 км).