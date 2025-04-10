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РИА Новости

"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ростех: "Высокоточные комплексы" в марте выпустили на 10% больше боевых машин

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в марте выпустил на 10% больше боевых машин по сравнению с началом 2025 года, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Холдинг, входящий в "Ростех", поставил госзаказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты.

"В марте холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил объемы производства боевых машин на 10% по сравнению с первыми месяцами текущего года. В общей сложности с 2022 года объемы производства легкой бронетехники в "Ростехе" увеличились почти в три раза", - приводит слова Оздоева пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что дополнительная защита новых машин включает комплекты для усиления бронирования и решётчатые экраны, а также антидроновые "мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать. Также БМП-3 оборудованы "Накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала, которые призваны повысить выживаемость техники в боевых условиях.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
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