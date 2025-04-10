Эксперт Иванов: дроны из РФ повысят обороноспособность стран Сахеля

Директор Содружества офицеров за международную безопасность уверен, что это не будет в ущерб проведению СВО

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Силы Альянса государств Сахеля (АГС) могут повысить свою обороноспособность беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и средствами противодействия дронам, испытанными в ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо, входящих в АГС, заявил, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения сил объединения трех стран Западной Африки.

"Чтобы обеспечить безопасность, необходимо развитие средств противовоздушной обороны, таким же образом необходимо обеспечить эти страны беспилотными средствами, и, соответственно, подготовить в новом виде ведению боевых действий с учетом опыта СВО", - сказал Иванов.

Он указал, что в настоящее время средства нападения, борьбы и защиты меняются. "У нас есть результаты в спецоперации. Это применение беспилотников. Как мы знаем из СМИ, в том числе африканских, на вооружение всех бандформирований, которые борются с этими странами, поступает передовое вооружение, такое как беспилотники", - отметил собеседник агентства.

"Здесь по поводу обеспечения современным вооружением работает Министерство обороны, эта задача поставлена им", - подчеркнул директор СОМБ.

"Думаю, это не будет в ущерб проведению СВО, и страны получат все передовое вооружение, которое необходимо для успешного развития их вооруженных сил и защиты этих государств", - заключил Иванов.