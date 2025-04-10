Войти
ТАСС

Эксперт Иванов: дроны из РФ повысят обороноспособность стран Сахеля

288
0
0
Директор СОМБ Александр Иванов
Директор СОМБ Александр Иванов.
Источник изображения: © ТАСС

Директор Содружества офицеров за международную безопасность уверен, что это не будет в ущерб проведению СВО

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Силы Альянса государств Сахеля (АГС) могут повысить свою обороноспособность беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и средствами противодействия дронам, испытанными в ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо, входящих в АГС, заявил, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения сил объединения трех стран Западной Африки.

"Чтобы обеспечить безопасность, необходимо развитие средств противовоздушной обороны, таким же образом необходимо обеспечить эти страны беспилотными средствами, и, соответственно, подготовить в новом виде ведению боевых действий с учетом опыта СВО", - сказал Иванов.

Он указал, что в настоящее время средства нападения, борьбы и защиты меняются. "У нас есть результаты в спецоперации. Это применение беспилотников. Как мы знаем из СМИ, в том числе африканских, на вооружение всех бандформирований, которые борются с этими странами, поступает передовое вооружение, такое как беспилотники", - отметил собеседник агентства.

"Здесь по поводу обеспечения современным вооружением работает Министерство обороны, эта задача поставлена им", - подчеркнул директор СОМБ.

"Думаю, это не будет в ущерб проведению СВО, и страны получат все передовое вооружение, которое необходимо для успешного развития их вооруженных сил и защиты этих государств", - заключил Иванов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ