Войти
ТАСС

Инженерные войска ВС РФ готовят операторов наземных роботов для СВО

282
0
0
Боевые роботы БР-2 и БРГ-1
Боевые роботы БР-2 и БРГ-1.
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Для этого оборудовали специализированный роботодром

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Подготовка операторов наземных робототехнических комплексов для участия в спецоперации осуществляется на базе 66-го Межведомственного учебного центра инженерных войск (Московская область). Об этом ТАСС сообщил инструктор центра с позывным Эхо.

"Для подготовки специалистов наземных робототехнических комплексов для СВО на базе 66-го центра оборудован специализированный роботодром для роботизированных платформ малого класса. Роботодром подготовлен с учетом реальных боевых условий: созданы разные виды грунта, поверхности, полосы препятствий из бревен, колеи и так далее. Оператор видит, как на деле ведет себя машина в различных условия - моделируется реальная боевая ситуация. Также ведется плотная работа с предприятиями промышленности и инициативными группами разработчиков, которые прислушиваются к пожеланиям военнослужащих, дорабатывают платформы", - заявил специалист.

По словам инструктора, в частности, в настоящее время подготовка операторов ведется при помощи роботизированных платформ "Варан", "Кабан" и БРГ-1 (боевой робот гусеничный). "Наземные роботизированные платформы в первую очередь способствуют безопасности личного состава. Они получили популярность в ходе применения на СВО. Мы также стараемся не отставать, следим за передовыми трендами. Роботизированные комплексы облегчают работу сапера, позволяют осуществлять разведку, уничтожение боеприпасов, эвакуацию раненых. В случае необходимости могут использоваться в режиме камикадзе", - добавил он.

Кроме того, специалист рассказал об особенностях применяемых комплексов. "Платформа "Варан" уже используется в СВО, это многозадачный комплекс. Способен транспортировать грузы до 200 кг, носит боезаряд, тележки, раненых. Также используется в режиме камикадзе - есть контакты для дистанционного подрыва. В свою очередь, БРГ-1 - это площадка, на которой установлен генератор и средства радиоэлектронной борьбы. Робот покрывает куполом территорию площадью в километр, прикрывая таким образом личный состав от FPV-дронов противника", - отметил представитель учебного центра.

По его словам, платформа "Кабан" применяется для зачистки территории от противопехотных и фугасных мин, транспортировки грузов, эвакуации раненых.

Выступая 8 апреля на научно-техническая конференции в Минобороны РФ министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов. При этом, по его словам, в этом году планируется поставить в войска такой техники "на порядок больше". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ