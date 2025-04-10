Инженерные войска ВС РФ готовят операторов наземных роботов для СВО

Для этого оборудовали специализированный роботодром

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Подготовка операторов наземных робототехнических комплексов для участия в спецоперации осуществляется на базе 66-го Межведомственного учебного центра инженерных войск (Московская область). Об этом ТАСС сообщил инструктор центра с позывным Эхо.

"Для подготовки специалистов наземных робототехнических комплексов для СВО на базе 66-го центра оборудован специализированный роботодром для роботизированных платформ малого класса. Роботодром подготовлен с учетом реальных боевых условий: созданы разные виды грунта, поверхности, полосы препятствий из бревен, колеи и так далее. Оператор видит, как на деле ведет себя машина в различных условия - моделируется реальная боевая ситуация. Также ведется плотная работа с предприятиями промышленности и инициативными группами разработчиков, которые прислушиваются к пожеланиям военнослужащих, дорабатывают платформы", - заявил специалист.

По словам инструктора, в частности, в настоящее время подготовка операторов ведется при помощи роботизированных платформ "Варан", "Кабан" и БРГ-1 (боевой робот гусеничный). "Наземные роботизированные платформы в первую очередь способствуют безопасности личного состава. Они получили популярность в ходе применения на СВО. Мы также стараемся не отставать, следим за передовыми трендами. Роботизированные комплексы облегчают работу сапера, позволяют осуществлять разведку, уничтожение боеприпасов, эвакуацию раненых. В случае необходимости могут использоваться в режиме камикадзе", - добавил он.

Кроме того, специалист рассказал об особенностях применяемых комплексов. "Платформа "Варан" уже используется в СВО, это многозадачный комплекс. Способен транспортировать грузы до 200 кг, носит боезаряд, тележки, раненых. Также используется в режиме камикадзе - есть контакты для дистанционного подрыва. В свою очередь, БРГ-1 - это площадка, на которой установлен генератор и средства радиоэлектронной борьбы. Робот покрывает куполом территорию площадью в километр, прикрывая таким образом личный состав от FPV-дронов противника", - отметил представитель учебного центра.

По его словам, платформа "Кабан" применяется для зачистки территории от противопехотных и фугасных мин, транспортировки грузов, эвакуации раненых.

Выступая 8 апреля на научно-техническая конференции в Минобороны РФ министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов. При этом, по его словам, в этом году планируется поставить в войска такой техники "на порядок больше".