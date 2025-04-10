Новейший Т-90М с комплексом активной защиты разгоняется до 70 км/ч

Источник изображения: Фото: ТГ-канал УралВагонЗавод - УВЗ

В Нижнем Тагиле идет постоянное совершенствование основного боевого танка российский армии - Т-90М. В настоящее время боевая машина получила комплекс активной защиты, способный сбивать различные противотанковые боеприпасы, в том числе атакующие в крышу, типа американского ПТУР FGM-148 Javelin, а также дроны-камикадзе.

Кроме самого КАЗ на крыше видны пусковые устройства, предназначенные для аэрозольных гранат, которые, как показал опыт специальной военной операции, могут эффектно нейтрализовывать различные вражеские дроны.

Также новейший вариант отечественного танка сохранил высокую подвижность. Как сообщается в телеграм-канале УралВагонЗавод - УВЗ, "девяностый" способен разгоняться до 70 км/ч.

Западные же образцы, вроде M1A2 SEPv4, сильно "располнели", "американец" уже весил 73 500, и это еще без установки комплекса активной защиты Trophy. То же касается и Leoparda2A8. Поэтому они сильно потеряли в подвижности: максимальная скорость не превышает 60 км/ч, а, возможно, и меньше.

Комплексы активной защиты сейчас устанавливают и на Т-72Б3М, которые, судя фотографии, появившейся в открытых источниках, уже находятся в действующих частях.

Роман Катков