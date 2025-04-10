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ТАСС

Британская авианосная группа отправится в поход в Индо-Тихоокеанский регион

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Авианосец R 09 Prince of Wales
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Авианосец Prince of Wales 22 апреля выйдет из Портсмута в направлении Корнуолла, где возглавит соединение боевых кораблей, вспомогательных судов и самолетов

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Британская авианосная ударная группа (АУГ) начнет 22 апреля восьмимесячный поход в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Министерством обороны Соединенного Королевства.

Как отмечается, в этот день авианосец Prince of Wales ("Принц Уэльский"), который был сдан в эксплуатацию в 2019 году, выйдет из английского Портсмута в направлении Корнуолла, где возглавит соединение боевых кораблей, вспомогательных судов и самолетов. После этого АУГ направится в Средиземное море, где примет участие в учениях под командованием НАТО "с целью укрепления европейской безопасности".

Вслед за этим британская АУГ, включающая около 4 тыс. военнослужащих, примет участие в маневрах в Индийском океане совместно с партнерами из 12 стран, в том числе из Индии, Испании, Канады, Малайзии, Норвегии, Сингапура и США. Затем она будет задействована в учениях двух десятков государств под названием Talisman Sabre вблизи берегов Австралии, а также в маневрах с Силами самообороны Японии.

Целью похода провозглашена демонстрация "лидерства Великобритании в стремлении поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе". Как заявили в Минобороны королевства, ИТР "жизненно важен для торговли Великобритании", на него приходится около 17% годового объема общей торговли страны с партнерами.

В 2021 году британская АУГ уже совершила поход в этот регион. Тогда ее возглавлял флагман британского флота авианосец Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), введенный в состав в 2017 году. 

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