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ТАСС

Боец ВС РФ: комплекс "Стрела-10" доказал эффективность в борьбе с дронами

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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Чаще всего с помощью этого оружия удары наносят по таким БПЛА, как "Фурия", "Лелека", "Флай Ай", "Шарк", рассказал командир ЗРК подразделения из состава группировки "Центр" сержант Никита Дубников

ДОНЕЦК, 9 апреля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" в ходе проведения СВО зарекомендовал себя в качестве эффективного средства по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника. Об этом ТАСС рассказал командир ЗРК подразделения ПВО 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск "Центр" сержант Никита Дубников.

"Боевая машина изначально была предназначена для противодействия вертолетам, самолетам и крылатым ракетам. Но в зоне проведения СВО она показала себя эффективным средством по борьбе с БПЛА противника. [Сейчас] чаще всего поражаем такие БПЛА, как "Фурия", "Лелека", "Флай Ай", "Шарк". Также поражаем переносчики FPV-дронов", - отметил Дубников.

Он добавил, что комплексы оснащены современными зенитными управляемыми ракетами 9М333. "У них, по сравнению с предыдущими, увеличена боевая часть, и они лучше захватывают цели за счет более чувствительной головки самонаведения", - сказал командир ЗРК.

По его словам, ежедневно каждый расчет комплекса может сбивать несколько украинских БПЛА различных типов. "FPV-дронами противник постоянно пытается до нас дотянуться, потому что мы очень им мешаем выискивать наши подразделения, которые обороняем. Пытаются постоянно найти, вскрыть нас, сжечь. Но ничего не выйдет у них. Мы быстро маскируемся, не стоим на одном и том же месте, а работаем в движении, из разных укрытий", - добавил Дубников. 

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Россия
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Стрела-10
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Минoбороны РФ
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БПЛА
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