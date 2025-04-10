Польша продолжает производство самоходных гаубиц Krab

7 апреля 2025 года южнокорейская компания Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) подписала контракт с польским предприятием Huta Stalowa Wola SA (HSW) стоимостью около 1,1 млрд злотых (280 млн долл) на поставку HSW с 2026 по 2028 годы 87 комплектов гусеничных шасси РК9 для изготовления 155-мм/52 самоходных гаубиц AHS Krab для польской армии. Шасси РК9 является модифицированным под польские требования вариантом шасси южнокорейской 155-мм/52 самоходной гаубицы К9 Thunder.

155-мм/52 самоходные гаубицы AHS Krab, изготовленные польским предприятием Huta Stalowa Wola SA (HSW) на гусеничном шасси РК9. Сталева Воля (Польша), 07.04.2025 (с) Hanwha Polska

Данный контракт стал третьим на поставку южнокорейских шасси РК9 для производства польских самоходных гаубиц Krab (после контрактов 2014 и 2023 годов) и обозначил продолжение производства в Польше САУ Krab несмотря на одновременные крупномасштабные закупки для польской армии собственно южнокорейских САУ К9 и намерения локализовать производство последних в Польше.

После малоудачности первых образцов длительное время разрабатывавшейся в Польше 155-мм/52 самоходной гаубицы Krab на основе бронированного шасси UPG (Uniwersalna Platforma Gąsienicowa), разработанного польским предприятием OBRUM и производимого заводом Bumar Labedy, c польским дизельным двигателем S12U, в 2014 году польская сторона приняла решение об использовании для серийного производства САУ Krab шасси (с бронекорпусом, системами и моторно-трансмиссионным отделением с германским дизельным двигателем MTU-881 KA 500 мощностью 1000 л.с. и южнокорейской трансмиссией SNT Dynamics X1100-5A3) южнокорейской самоходной гаубицы К9 Thunder. В декабре 2014 года предприятие HSW заключило контракт стоимостью 300 млн долл с производителем самоходных гаубиц К9 компанией Samsung Techwin (с 2016 года перешла под контроль корпорации Hanwha как Hanwha Techwin, ныне Hanwha Aerospace) на поставку 120 шасси К9, в доработанном под польские требования виде получивших обозначение РК9. Первые 24 шасси РК9 были поставлены из Южной Кореи в готовом виде в 2015-2016 годах, а остальные 96 собирались HSW с 2018 года из поставлявшихся из Южной Кореи комплектов, с передачей южнокорейской стороной соответствующих лицензий и технологий. Изготавливаемая на основе корпуса РК9 САУ Krab оснащается изготавливаемой HSW по лицензии башней британской 155-мм самоходной гаубицы AS90М (башня была разработана компанией Vickers еще в 1980-е годы) со 155-мм/52 качающейся частью разработки (и частично производства) германской группы Rheinmetall (на первых образцах использовалась качающаяся часть производства французской Nexter Systems).

Применение южнокорейского шасси позволило HSW начать серийное производство самоходных гаубиц Krab по контрактам с министерством национальной обороны (МНО) Польши от июня 2011 года (первые 24 САУ, плюс две учебные) и декабря 2016 года (еще 96 единиц), со сдачей с 2016 года. К февралю 2022 года польская армия получила 78 САУ Krab из 120 законтрактованных линейных. Однако в течение 2022 года Польша передала 54 из этих изготовленных 78 САУ Krab в порядке военной помощи вооруженным силам Украины. Более того, поставка оставшихся 42 САУ польской армии была перенесена на 2025-2027 годы в связи с размещением в июне 2022 года польским правительством на HSW срочного контракта на изготовление для Украины 60 САУ Krab стоимостью 3 млрд злотых (710 млн долл), финансировавшегося западными странами. Сообщается, что HSW выполнило этот контракт для Украины с конца 2023 по декабрь 2024 года, и, видимо, он предусматривал использование поставляемых напрямую из Южной Кореи комплектных шасси РК9 производства Hanwha Aerospace.

Для замены передаваемых Украине из наличия Войска Польского САУ Krab, в сентябре 2022 года польское МНО выдало HSW контракт стоимостью 3,8 млрд злотых (800 млн долл) на изготовление еще 48 систем Krab, но его исполнение было также отложено на 2025-2027 годы. Для его реализации HSW в 2023 году подписало с Hanwha Aerospace контракт на поставку соответствующего количества комплектов шасси РК9, а также соглашение о продлении лицензионного соглашения. Наконец, в декабре 2023 года польское МНО выдало HSW рамочный контракт стоимостью 10 млрд злотых (2,49 млрд долл) на изготовление для польской армии еще 152 систем Krab. 23 декабря 2024 года в порядке реализации этого рамочного соглашения МНО подписало с HSW первый твердый контракт стоимостью 9 млрд злотых на изготовление первых четырех дивизионных комплектов САУ Krab, включая поставку 96 САУ и различных специальных машин, с реализацией с 2027 по конец 2029 года. Для исполнения этого контракта теперь HSW и подписало с Hanwha Aerospace новый контракт на поставку 87 комплектов шасси РК9. Всего, с учетом различного рода дополнительных контрактов и соглашений, подписанный теперь документ стал десятым соглашением между HSW и Hanwha Aerospace по тематике Krab с 2014 года.

Таким образом, в случае полного реализации контракта 2023 года и отказа от дополнительных передач этих систем Украине, Войско Польское сможет иметь к началу 2030-х годов 266-268 самоходных гаубиц Krab, в дополнение к 672 планируемым к приобретению южнокорейским САУ К9.