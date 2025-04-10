Цена экспансии: от Украины до Газы (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Al-Awsat: западная политика спровоцировала кризисы на Украине и в Газе

Стратегия администрации Клинтона по расширению НАТО заложила основу современного кризиса на Украине и Ближнем Востоке, пишет Asharq Al-Awsat. Эксперт считает, что украинский сценарий вот-вот повторится в ближневосточном регионе, а виной всему — роковые решения Вашингтона 30-летней давности.

Мамун Фанди (مأمون فندي)

Есть ли связь между Украиной и Газой? А между идеей установления контроля над Газой и присоединением Украины и Грузии к НАТО в рамках процесса расширения на Восток?

Я столкнулся с этими вопросами в 1997 году, когда работал профессором политологии в Школе дипломатической службы имени Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета, которая была пристанищем для тех, кто уже покинул администрацию США и ожидал назначения в новой администрации. Я познакомился с Энтони Лейком, советником по национальной безопасности в администрации Клинтона, Мадлен Олбрайт и другими политиками, выступающими за расширение НАТО. Первоначально в состав альянса должны были войти Чехия, Венгрия и Польша, что Лейк назвал "расширением атлантического сообщества". Но при этом он считал, что идея расширения НАТО должна основываться на "вовлеченности и расширении" и непрерывном диалоге с Россией. Это было во второй половине 1990-х годов, и университет стал "лабораторией" для этих идей. Я наслаждался бесконечным множеством лекций и дискуссий, многие из которых были пропагандой расширения НАТО, несмотря на присутствие нескольких здравомыслящих профессоров-политологов, предупреждавших об опасности такого расширения. Но история продолжилась. В 2004 году произошло очередное расширение НАТО: к организации присоединились балканские страны, а также Эстония, Латвия и Литва.

В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО пообещала принять Украину и Грузию в состав альянса, несмотря на возражения Германии и Франции. Под давлением Америки дело сдвинулось с мертвой точки. В ответ Россия инициировала воссоединение с Крымом в 2014 году. В феврале 2022 года началась специальная военная операция, которая продолжается и по сей день.

Но какое отношение это имеет к тому, что происходит в нашем регионе, к израильской агрессии против Газы и ее соседей?

Мне кажется, связь очевидна! Другая команда из администрации Клинтона (помимо офиса Лейка) обсуждала решение палестинского вопроса посредством заключения крупной сделки, которую, как говорят, Арафат отверг. Но в других комнатах или в нескольких шагах от них — на улицах М и К — велись другие разговоры о том, что у палестинцев есть свое государство, Иордания, а все остальное — наследие исторического Израиля. Стратегия "вовлеченности и расширения" в отношении Путина была аналогична подходу к Арафату — лишь место и тактика отличались.

То, что мы видим сегодня в действиях Нетаньяху — этнические чистки, агрессия против сектора Газа, Ливана и Сирии (экспансия), сопровождаемые попыткой нормализации (участие в диалоге с соседями) — берет корни из администрации Клинтона, которая занимала "голубиную" (демократическую — прим. ИноСМИ) позицию по палестинскому вопросу.

Далее наступило 11 сентября и эпоха Джорджа Буша-младшего. Нетаньяху решил продвигать израильскую повестку на американском танке, который промчался сквозь пыль Ближнего Востока. Все началось в Ираке в 2003 году. С тех пор Нетаньяху управляет американской "машиной" на Ближнем Востоке.

Американские планы по расширению НАТО были нарушены и сожжены российским огнем на Украине. То же самое произойдет и на Ближнем Востоке, хотя там нет России, способной им противостоять.

К сожалению, американская "машина", направляющаяся в Иран, не столкнется с той же русской стеной, которая преградила ей путь на Украине. Вместо этого полетят снаряды и не будет никаких закрытых дипломатических каналов для деэскалации ситуации.

В большинстве войн, даже во времена холодной войны, всегда существовали дипломатические каналы для снижения напряженности. Сегодня на Ближнем Востоке эти каналы практически отсутствуют или не работают, как мы видим на примере попыток достичь прекращения огня в секторе Газа. Другими словами, не исключено участие других сторон в случае нанесения удара по Ирану.

В регионе наблюдается напряженность, у "машины" нет тормозов, а задние дипломатические двери почти все заблокированы.

Будущее политики США на Ближнем Востоке такое же, как и на Украине сегодня. Соединенные Штаты дорого заплатят за израильскую агрессию на Ближнем Востоке, что отразится на трех общеизвестных столпах: энергетической безопасности, безопасности Израиля и борьбе с терроризмом. Цена будет выше, чем предполагают в Вашингтоне и европейских столицах. Стратегическая глупость в обоих случаях одинакова.