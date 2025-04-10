Всё над путём: воинов-железнодорожников начали обучать борьбе с дронами

Занятия проводят инструкторы с боевым опытом

Воины-железнодорожники начали отрабатывать борьбу с БПЛА. Для уничтожения дронов используют штатное стрелковое, гладкоствольное оружие, артиллерийские зенитные установки, которые устанавливаются на спецбронепоездах, а также привлекают средства РЭБ. Занятия проводят инструкторы, получившие боевой опыт в зоне проведения военной спецоперации. Эксперты отмечают, что железная дорога — одна из важнейших транспортных артерий снабжения, действующих в зоне СВО войск, от ее надежной защиты зависит положение наших подразделений на передовой.

Железный путь

В программе боевой подготовки железнодорожных войск появился раздел по борьбе с БПЛА. При проведении занятий в рамках этого курса учитывается опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а с личным составом занимаются непосредственные участники боевых действий, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Отрабатывается уничтожение дронов с помощью гладкоствольного оружия, штатных автоматов, пулеметов, включая крупнокалиберные, а также зенитных установок, в том числе и спаренных ЗУ-23-2. Кроме того, задействуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметили собеседники издания.

В зоне СВО действуют хорошо вооруженные специальные бронепоезда «Волга», «Амур», «Байкал» и «Енисей». Так, например, в арсенале последнего есть 82-мм минометы, БМП-2 с 30-мм пушкой, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес», спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. При этом конструкция поездов позволяет быстро нарастить зенитное вооружение.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Источник изображения: iz.ru

Экипажи спецпоездов также обучаются борьбе с БПЛА. Крупнокалиберные пулеметы и спаренные зенитки позволяют бороться с крупными дронами типа «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа.

В зоне СВО воины-железнодорожники отвечают за противодиверсионные мероприятия и охрану инфраструктуры, проведение технической и инженерной разведки путей, осуществляют разминирование, подвоз материалов, сопровождают воинские эшелоны, а также участвуют в гуманитарных акциях.

Их основная работа — восстановление железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными объемами разрушений.

Железные дороги — одна из основных транспортных коммуникаций для российских войск в зоне проведения спецоперации, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Источник изображения: iz.ru

— Сейчас от их работы во многом зависят войска на линии боевого соприкосновения и на запасных линиях обороны, а также мирное население, особенно в прифронтовых районах, где мирную жизнь еще предстоит наладить, — объяснил эксперт. — Перевозятся огромные объемы. По железной дороге доставляется военная техника, топливо, продукты питания и прочие важные грузы. Например, строительные материалы, которые нужны не только для восстановления гражданских объектов, но и строительства военных. Воинам приходится защищать железнодорожную инфраструктуру. По таким объектам наносят удары БПЛА разных типов. И, безусловно, этому надо уметь противостоять. Знания по борьбе с дронами сохранят жизни бойцов. Обеспечат бесперебойную работу транспорта, от которого во многом зависит снабжение, а значит, и успех действий наших войск на линии боевого соприкосновения.

В зоне ответственности воинов-железнодорожников находятся важные станции, склады, мосты и нефтеналивные объекты — многие из них расположены рядом с железнодорожной инфраструктурой, отметил эксперт.

— При необходимости солдаты и офицеры должны иметь возможность их грамотно защитить, — отметил он.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В зоне СВО — причем не так далеко от линии боевого соприкосновения — ведутся достаточно масштабные работы. Воины-железнодорожники ремонтируют инфраструктуру, мосты, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

Все эти объекты числятся среди приоритетных для ударов противника. На железных дорогах можно ожидать всего — и подрывов путей, и атак БПЛА. Бандеровцы этим всегда занимались. Продолжали войну на железных дорогах уже после наступления мирного времени. Поэтому воинам-железнодорожникам надо быть готовыми к любому сценарию развития событий, в том числе и с применением дронов. И опыт борьбы с ними безусловно пригодится.

Эксперты отметили, что навыки борьбы с БПЛА и соответствующее вооружение будут не лишними и в тыловых районах. Дроны ВСУ могут наносить удары и по железнодорожным объектам, находящимся вдали от линии боевого соприкосновения.

Дороги и коммуникации

Вооруженные силы РФ давно проводят мероприятия, которые должны обеспечить бесперебойную работу тыла. Ранее «Известия» писали, что в новых регионах было создано Донецкое управление военных сообщений. Это подразделение органов Военных сообщений (ВОСО) в составе Южного военного округа уже участвует в работах по восстановлению транспортной инфраструктуры вошедших в состав РФ регионов, а также занимается переброской военнослужащих, грузов и техники по железнодорожным магистралям.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Источник изображения: iz.ru

Оно участвует в организации перевозок, а также в работах по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в новых регионах, обеспечивающей сообщение с Крымом. В планах — содействие в организации пассажирского сообщения между новыми территориями и основными российскими регионами.

Органы ВОСО являются полномочными представителями Министерства обороны России на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте. Их личный состав активно принимает участие в специальной военной операции. Ранее сообщалось, что более 80% офицеров органов военных сообщений Центрального военного округа принимали участие в специальной военной операции.

Кроме того, на новых территориях Минобороны России создало речной гидрографический отряд Днепровской флотилии и новый Азовский гидрографический участок. Ранее «Известия» писали, что они будут отвечать за безопасность судоходства, промер глубин, исследование речного дна, развитие системы навигационного оборудования на берегах, создание электронных навигационных карт.

Богдан Степовой