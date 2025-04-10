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ТАСС

Президент Сенегала призвал превратить страну в передовую космическую державу

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Бассиру Диомай Фай
Бассиру Диомай Фай.
Источник изображения: ria.ru

Как отметил Бассиру Диомай Фай, без достижения этой цели государство не сможет ликвидировать безработицу, прийти к самообеспечению продовольствием и осуществить цифровую революцию

ХАРАРЕ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил о решимости превратить страну в развитую космическую державу. Об этом сообщило Agence Ecofin.

"Сенегал призван стать передовой космической державой, - цитирует президента агентство. - Наши космические амбиции зиждутся на прочной основе национального плана геоинформатики, принятого в 1998 году, на создании в марте 2023 года Сенегальского агентства космических исследований и появлении множества инициатив в области обработки и практического использования спутниковых данных в геодезии, сельском хозяйстве, рыболовстве, здравоохранении, безопасности, инновационных технологий".

По его словам, без решения этой задачи невозможно ликвидировать безработицу, достичь самообеспечения продовольствием, осуществить цифровую революцию. Правительство Сенегала намерено реализовать перестройку системы образования, популяризировать научные исследования, проводить техническое перевооружение исследовательских учреждений.

Первым шагом осуществления космической программы Сенегала стал запуск национального наноспутника GAINDESAT-1A в августе 2024 года со стартовой площадки в Калифорнии.

Реализуются проекты создания центра сборки и испытания микроспутников, а также центра приема и обработки спутниковых данных, центра технологических инноваций и стартапов в космической сфере, станции наблюдения за околоземным пространством в Кедугу и астрономической обсерватории в Комболе.

По данным сайта Space in Africa, рынок космических услуг в Африке оценивался в 2024 году в $22,6 млрд, а в мире в целом достигнет в ближайшее десятилетие $737 млрд. 

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Страны
Сенегал
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Наноиндустрия
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